ظهرت الآن … نتائج امتحان السادس التمهيدي العراق عبر نتائجنا 2024

يبحث الكثير عن نتائج السادس ابتدائي تمهيدي 2024 في دولة العراق، فقد تم ظهورها بشكل رسمي في العديد من المحافظات ولم يتبقي سواء الاعلان باقي المحافظات ويتم الاستعلام بشكل رسمي ومن خلال مقالنا سنتعرف على امتحان السادس التمهيدي العراق عبر نتائجنا 2024.

امتحان السادس التمهيدي العراق عبر نتائجنا 2024

قد انتهت الوزارة من الاعمال التي تخص تصحيح الأوراق حيث انها تتعلق بالاختبارات التمهيدية كما انه سيتم رفع النتيجة و يتم الكشف عن تلك النتائج في عدد من المحافظات وانه من المتوقع ان يتم الاعلان عنها خلال ساعات وذلك لتوفير الوقت والجهد.

الاستعلام عن نتائج امتحان التمهيدي العراق

يمكن الاستعلام عن تلك النتائج من خلال موقع نتائجنا حيث انه تم كشف النتائج في كل من محافظه الكرخ وأيضا الرصافة الثانية، ويتم من خلال اتباع الخطوات الاتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بنتائجنا.

النقر على زر استعلام نتائج امتحان التمهيدي.

تحديد اسم المدرسة.

ثم يتم ادخال اسم الطالب ورقم الامتحان.

بعدها الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

ستظهر النتيجة خلال ساعات ولابد من التاكد من البيانات المدخله.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بكافة المحافظات

قد ظهرت بالفعل نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في بعض المحافظات حيث انها لم تظهر فى جميع المحافظات وتظهر النتائج بالتوالي فقد أعلنت المديرية العامة للتربية عن ظهور النتائج فقد تم الاعلان عن النتائج في كل من محافظة ميسان ومحافظة بابل، ويمكنكم الحصول علي النتائج بإتباع الخطوات التالية والتي تم الاعلان عنها خلال الفقرة السابقة.