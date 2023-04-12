PDF.. رابط منصة مظلتي 2023 الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة

يشعر العديد من المواطنين بالقلق والتساؤل حول كيفية تحديث بيانات الحماية الاجتماعية للرجال والنساء باستخدام منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية، ويركز الاهتمام الكبير على طريقة إدخال البيانات وتعبئة النموذج بشكل صحيح، حيث يتعين على المستخدمين تجنب أي أخطاء في الإدخال لضمان الحصول على الدعم اللازم، ويمكن للمواطنين الاطلاع على تفاصيل هذه الاستمارة وإدخال بياناتهم بشكل صحيح ومتكامل عبر رابط منصة مظلتي 2023.

رابط منصة مظلتي 2023

يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم الاجتماعية للذكور والإناث عبر رابط منصة مظلتي 2023 بكل سهولة:

يتطلب الأمر التسجيل في الموقع والدخول إلى الصفحة الرئيسية من هنا .

ثم تحديد القسم المناسب وإرفاق أي بيانات ضرورية أو إجراء التغييرات اللازمة لتحديث البيانات الاجتماعية المحددة.

يمكن تغييرعنوان السكن وتحديث البطاقة التموينية، كما يمكن الدخول إلى الاستمارة وتحديث المعلومات المطلوبة.

يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من صحتها، ثم الضغط على أيقونة حفظ لإتمام عملية التحديث بنجاح.

يتم توفير دليل المستخدم لتوجيه المستخدمين في كل خطوة وتوفير الدعم اللازم لحل أي مشاكل تواجههم أثناء عملية التحديث.

شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية العراق

قبل أن تقدم طلب الحصول على الرعاية الاجتماعية عبر رابط منصة مظلتي 2023 لابد من معرفة شروط الحصول عليها، وفيما يلي سنتحدث عن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق: