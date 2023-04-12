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PDF.. رابط منصة مظلتي 2023 الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة
يشعر العديد من المواطنين بالقلق والتساؤل حول كيفية تحديث بيانات الحماية الاجتماعية للرجال والنساء باستخدام منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية، ويركز الاهتمام الكبير على طريقة إدخال البيانات وتعبئة النموذج بشكل صحيح، حيث يتعين على المستخدمين تجنب أي أخطاء في الإدخال لضمان الحصول على الدعم اللازم، ويمكن للمواطنين الاطلاع على تفاصيل هذه الاستمارة وإدخال بياناتهم بشكل صحيح ومتكامل عبر رابط منصة مظلتي 2023.
رابط منصة مظلتي 2023
يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم الاجتماعية للذكور والإناث عبر رابط منصة مظلتي 2023 بكل سهولة:
- يتطلب الأمر التسجيل في الموقع والدخول إلى الصفحة الرئيسية من هنا.
- ثم تحديد القسم المناسب وإرفاق أي بيانات ضرورية أو إجراء التغييرات اللازمة لتحديث البيانات الاجتماعية المحددة.
- يمكن تغييرعنوان السكن وتحديث البطاقة التموينية، كما يمكن الدخول إلى الاستمارة وتحديث المعلومات المطلوبة.
- يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من صحتها، ثم الضغط على أيقونة حفظ لإتمام عملية التحديث بنجاح.
- يتم توفير دليل المستخدم لتوجيه المستخدمين في كل خطوة وتوفير الدعم اللازم لحل أي مشاكل تواجههم أثناء عملية التحديث.
شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية العراق
قبل أن تقدم طلب الحصول على الرعاية الاجتماعية عبر رابط منصة مظلتي 2023 لابد من معرفة شروط الحصول عليها، وفيما يلي سنتحدث عن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق:
- الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية: تشمل الرعاية الاجتماعية في العراق الفئات التالية: الأيتام، الأرامل، المطلقات، العجزة، العاطلين عن العمل، المرضى، المساجين، والأسر الفقيرة.
- الدخل الشهري: يشترط في الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق أن يكون دخل المتقدم أقل من المستوى المحدد، ويتم تحديد ذلك بناءً على المعايير المعتمدة في كل محافظة.
- الحالة الصحية: يتعين على المتقدم أن يثبت حالته الصحية، ويجب أن تكون هذه الحالة تستدعي الحاجة إلى الرعاية الاجتماعية.
- التسجيل في السجلات الرسمية: يجب على المتقدم أن يكون مسجلاً في السجلات الرسمية، ويتم تحديد ذلك بناءً على المعايير المحددة في كل محافظة.
- عدم الحصول على دعم آخر: يتعين على المتقدم أن يثبت عدم حصوله على دعم آخر من أي جهة حكومية أو غير حكومية.
- التقدم بطلب رسمي: يجب على المتقدم أن يقدم طلبًا رسميًا للحصول على الرعاية الاجتماعية، ويتم تقديمه في الجهة المختصة في كل محافظة.