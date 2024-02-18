“القط ميحبش إلا خَنّاقُه” تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

في خلال الساعات الاخيرة اصبح البحث عن تردد قناة توم وجيري بكثرة لانها تمتاز قناة توم وجيري بتقديمها محتوى ترفيهي ومناسب للأطفال حيث تسعى لزرع الابتسامة على وجوههم من خلال المسلسلات والأفلام الكرتونية الشهيرة التي ترافق ذكريات الصغار والكبار ليس ذلك فحسب بل أصبحت قناة مهمه للترفيه العائلي ومصدر لتعليم الأطفال بأسلوب يحبونه ومن خلال قناة توم وجيري لديكم الفرصة لتشاركوا أطفالكم أجمل لحظات اللعب والضحك من خلال تردد قناة توم وجيري الجديد 2024.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

إذا كنتم من محبي متابعة قناة توم وجيري مع أطفالكم وتودون الاستمتاع بأشهر البرامج والأفلام الكرتونية على نايل سات وعرب سات فإليكم التفاصيل التي تحتاجون لمعرفة تردد قناة توم وجيري لعام 2024 يمكن ضبطه على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة حتى تضمنوا الوصول إلى تردد قناة توم وجيري لعيش المغامرات والفكاهة.

تردد قناة توم وجيري الجديد على عرب سات

لضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 اتبع الخطوات البسيطة والمفصلة الآتية ثم اختر نايل سات او عرب سات حسب تفضيلك

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

تردد قناة توم وجيري الجديدة 2024 عبر قمر نايل سات

يعد البث الجديد لقناة توم وجيري إضافة مميزة للقنوات التي تقدم محتوى حصريا يتضمن مسلسلات تلفزيونية جديدة وشيقة أدخلت البهجة على قلوب الأطفال وقد استطاعت قناة توم وجيري أن تكون المحور الرئيسي لهذه السلسلة الكرتونية الشهيرة تقدم قناة توم وجيري اليكم التفاصيل الكاملة عن تردد قناة توم وجيري الجديد علي قمر نايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

تأكد من حفظ الإعدادات قبل الخروج من القائمة بهذه الطريقة السهلة يمكنكم الآن الاستمتاع بأفضل ما تقدمه قناة توم وجيري الجديدة لأطفالك.