“هتتفرج على ايه؟؟”.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 المصرية والخليجية والسورية

قائمة مسلسلات رمضان 2024، ننشر لكم قائمة مسلسلات رمضان 2024 المصرية والخليجية والسورية التي من المقرر أن يبدأ عرضها بداية من أولى أيام شهر رمضان على القنوات الفضائية الشهيرة مثل:”ام بي سي، النهار، الحياة، اون دراما،….”، وستضم مسلسلات رمضان هذا العام مجموعة من نخبة النجوم مثل:”حمادة هلال، اسر ياسين، غادة عبد الرازق، احمد السقا،…”، واليكم اسماء مسلسلات رمضان 2024.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 المصرية

مسلسل الساعة خمسة من بطولة آسر ياسين.

مسلسل جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي.

مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي.

مسلسل الحشاشين: بطولة: كريم عبدالعزيز.

مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة مي عمر.

مسلسل بيت الرفاعي، بطولة أمير كراره.

مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم.

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة كل من خالد النبوي، وحلا شيحة.

مسلسل أولاد الحاج متولى، بطولة كل من نرمين الفقي، ووفاء عامر.

مسلسل عتابات البهجة من بطولة يحيي الفخراني.

مسلسل سر إلهي، بطولة روجينا.

مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا.

مسلسل الكبير الجزء الثامن: بطولة أحمد مكي.

مسلسل بدون مقابل، بطولة هاني رمزي.

مسلسل ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية.

مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى الشعبان.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 الخليجية

مسلسل بيت العنكبوت”.

مسلسل مرضي ودحام.

مسلسل غالية البقمية.

مسلسل يس عبدالملك.

مسلسل منت رايق.

مسلسل قلم رصاص.

مسلسل بعد غيابك عني.

مسلسل جاك العلم.

مسلسل الفرج بعد الشدة.

مسلسل سحيلة بنت عديم.. أم الخلاجين.

مسلسل فريج 6.

مسلسل خطة باء.

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 السورية