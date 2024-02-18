“متاح الآن” رابط كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 204 بالوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي
الكثير من المواطنين في العراق يبحثون بشكل كبير حالياً عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لشهر فبراير 2024، حيث أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اقتراب صرف الوجبة خلال الأيام المقبلة وحريصة كل الحرص على صرفها قبل بدء شهر رمضان المبارك، وتعتبر الرعاية الاجتماعية منحة مقدمة من قبل الحكومة العراقية للموطنين من معدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجاً وهذا لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم، وخلال هذا المقال سوف نتعرف عن رابط تحميل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
الجميع في العراق من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية يترقبون موعد صرف الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية على أحر من الجمر وسط قلق وتوتر شديد، حيث يوجد الكثير من الشائعات حول عدم صرف الوجبة، بالرغم من أن الوزارة أكدت صرفها في الفترة المقبلة، حيث سيتم صرفها على دفعات ويمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية من خلال تحميل الكشوفات كالتالي:
- التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي.
- كتابة بيانات الحساب الخاص بك على المنصة “البريد الإلكتروني، كلمة المرور”.
- اختيار أيقونة الرعاية الاجتماعية.
- الضغط على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة”.
- تحديد المحافظة التابع لها.
- كتابة رقم الوجبة التي ترغب في الحصول عليها.
- كتابة الاسم المستعلم عنه في المكان المناسب ثم الضغط على استعلام.
- كما يمكن تحميل كشوفات pdf والبحث عن الاسم فيهم.
شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الراغبين الاستفادة من الرعاية الاجتماعية وتلك الشروط هي:
- أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية ومقيم فيها إقامة دائمة.
- لا يقل عمر المتقدم من الرجال عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً
- لا يقل عمر المتقدمة من النساء عن 15 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً.
- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل الغير منتظم.
- يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة مكون من أربعة أفراد وأكثر.
- لا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أراضي باسمه.