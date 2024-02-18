الان.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي التركي الحلقة الجديدة 2024 مترجمة للعربية

حظي المسلسل التاريخي التركي صلاح الدين الأيوبي بنسب مشاهدة عالية للغاية مما أدي إلي نجاح لم يسق له مثيل من قبل، لكن رواية هذا المسلسل تعد الفريدة من نوعها، حيث تدور أحداث هذه المسلسل حول الأحداث التاريخية الموجودة في تلك العصر وكيف استطاع الإمبراطور العظيم صلاح الدين الأيوبي مواجهة الصلبيين وتحرير واسترداد المسجد الأقصى، تحرير بلاد الشام ومصر والعراق من ايدي هؤلاء الطغاة الذين استوطنوا علي هذه البلاد العظيمة، لذلك نال هذا المسلسل العديد من الإعجاب حيث نجح نجاح باهر، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم الترددات الجديدة والقنوات التي تعمل علي نقل هذا المسلسل وموعدة أيضا في السطور التالية تابعونا.

تردد قناة تي أر تي الفضائية التركية

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

معامل الاستقطاب: أفقي.

التردد الخاص بالقناة: 11042.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

اعرف تردد قناة الفجر الجزائرية التي تبث هذا المسلسل

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 12034.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بهذه القناة: 6/5.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي