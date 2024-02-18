نزل Wanasah قناة وناسة أطفال 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات

Wanasa هي من أهم القنوات التي تقدم محتوى طفولي مميز لجميع الأطفال، إضافة إلى أن لها مكانة كبيرة في قائمة القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الأغاني والأناشيد الدينية على مدار الساعة، فضلاً عن كونها أخذت شهرة كبيرة في جميع الدول العربية، نظرًا للمحتوى المميز التي تقوم بتقديمه على الأقمار الصناعية المختلفة سواء العرب سات والنايل سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد Wanasa الجديد على النايل سات

يمكن استقبال قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد فهو 11470.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل الترميز يكون 27500.

الجودة الخاصة بالقناة فهي SD.

تردد قناة وناسة على العرب سات الان

تتمثل أهم البيانات التي جاءت حول التردد الجديد لقناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة يكون عرب سات.

إضافة إلى أن التردد الجديد لقناة وناسة هو 11270.

معامل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

كيف استقبل قناة وناسة اطفال

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة اطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للنحو التالي:-