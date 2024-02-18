تردد القنوات
بتردد واحد بس استقبل جميع قنوات النايل سات الجديد 2024 وخطوات ضبطها بكل سهولة
يعد موضوع البحث حول الوسائل البحث الإلكتروني عن معرفة التردد الوحيد الذي يعمل علي بث كل ترددات القنوات التي تبث عبر النايل سات، حيث انه من خلال هذا التردد يستطيع تحميل وتثبيت القنوات من خلال خطوة واحدة، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة حول تلك الموضوع في السطور التالية تابعونا.
التردد الوحيد الذي من خلاله يتم تنزيل جميع القنوات عبر النايل سات
- معدل الاستقطاب الخاص بهذا التردد: عمودي.
- القمر الصناعي الخاص به: النايل سات.
- التردد الذي يجمع هذه القنوات: 11000.
- معدل الترميز الخاص بهذا التردد: 27500.
كيفية تحميل جميع القنوات من خلال التردد الوحيد عبر النايل سات
- يجب الدخول علي قائمة الاعدادت بالريموت كنترول.
- ثم قم بالنقر علي الأيقونة الخاصة بتحديد الضبط الهوائي.
- يرجي تعيين القمر الصناعي النايل سات بالنقر عليه.
- ثم قم بإدخال البيانات التالية: النايل سات، التردد، معامل الاستقطاب، معدل الترميز.
- قم بالنقر علي أيقونة البحث، علي الفور سوف يتم تنزيل القنوات، يرجي النقر علي زر save.
خصائص التردد الوحيد عبر القمر الصناعي النايل سات
- يعمل علي توفير الجهد الذي يبذله العديد من المواطنين من اجل تحميل القنوات.
- نستطيع من خلال هذا التردد تحميل جميع القنوات المختلفة سواء كان قنوات خاصة بالمسلسلات، الأفلام، الرياضة، وغيرهما الكثير والعديد من القنوات المختلفة والمتنوعة.
- يتاح للجميع تحميل هذا التردد علي شاشات التلفاز دون دفع أي رسوم مالية إطلاقا.
- جميع قنوات التي تبث عبر النايل سات تبث من خلال صورة واضحة وجودة عالية.