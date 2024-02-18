بتردد واحد بس استقبل جميع قنوات النايل سات الجديد 2024 وخطوات ضبطها بكل سهولة

يعد موضوع البحث حول الوسائل البحث الإلكتروني عن معرفة التردد الوحيد الذي يعمل علي بث كل ترددات القنوات التي تبث عبر النايل سات، حيث انه من خلال هذا التردد يستطيع تحميل وتثبيت القنوات من خلال خطوة واحدة، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة حول تلك الموضوع في السطور التالية تابعونا.

التردد الوحيد الذي من خلاله يتم تنزيل جميع القنوات عبر النايل سات

معدل الاستقطاب الخاص بهذا التردد: عمودي.

القمر الصناعي الخاص به: النايل سات.

التردد الذي يجمع هذه القنوات: 11000.

معدل الترميز الخاص بهذا التردد: 27500.

كيفية تحميل جميع القنوات من خلال التردد الوحيد عبر النايل سات

يجب الدخول علي قائمة الاعدادت بالريموت كنترول.

ثم قم بالنقر علي الأيقونة الخاصة بتحديد الضبط الهوائي.

يرجي تعيين القمر الصناعي النايل سات بالنقر عليه.

ثم قم بإدخال البيانات التالية: النايل سات، التردد، معامل الاستقطاب، معدل الترميز.

قم بالنقر علي أيقونة البحث، علي الفور سوف يتم تنزيل القنوات، يرجي النقر علي زر save.

خصائص التردد الوحيد عبر القمر الصناعي النايل سات