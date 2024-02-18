” 100 الف غرامة+حبس سنة”.. غرامة مالية للمواطنين أصحاب شقق الإسكان الاجتماعى من هذه الفئات + رد الشقة فورا للصندوق .. الهزار وقته خلص

تحذيرات لتجنب سحب شقق الإسكان الاجتماعى بشكل قاطع حيث توجّهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي، بتحذيرات مهمة لمستفيدي شقق الإسكان الاجتماعي، بهدف تجنب سحب الوحدة السكنية أو فرض غرامات عليهم وذلك كما جاء في نص قانون عقوبة مخالفة لوائح الاسكان الاجتماعي كالاتي.

تحذيرات لتجنب سحب شقق الإسكان الاجتماعى

وزارة الإسكان وضعت مجموعة تحذيرات لتجنب سحب شقق الإسكان الاجتماعى من المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي بشكل قوي، مطالبة إياهم بالالتزام بالتعليمات التالية:

يجب عدم التفكير في بيع الوحدة السكنية لتجنب العقوبات المالية والسجن وفقاً للوائح القانونية.

الامتناع عن تغيير نشاط الوحدة، حيث إنها مخصصة للسكن فقط.

يتعين عدم تأجير الوحدة للآخرين لتجنب فرض غرامة تصل إلى 40 ألف جنيه.

لا يجوز التنازل عن الوحدة أو عمل توكيل في الشهر العقاري قبل مرور 7 سنوات، وذلك بتنسيق مع الصندوق وجهاز المدينة.

يخطر إجراء أي تعديلات داخلية في الوحدة دون الحصول على موافقة من جهاز المدينة.

تحذير من التأخر في استلام الوحدة بعد توقيع العقود مع جهة التمويل.

كما يجب تجنب ترك الوحدة شاغرة لفترة طويلة لتجنب فرض الغرامات وإظهار الحاجة الفعلية للوحدة.

عقوبة مخالفة قانون الإسكان الاجتماعى الحبس + الغرامة

في شروط وإجراءات بيع شقق الإسكان الاجتماعي صارمة لا جدال فيها حيث جاء في نص القانون بأنَ عقوبة المواطن الذي يخالف قانون الإسكان الاجتماعي ببنوده تطبق على المخالف حيث أن القانون قد حدد مدة حظر البيع لتكون 5 سنوات بعد أن كانت 7 سنوات ومن يخالفها تتمثل العقوبة في السجن مدة لا تقل عن عام وغرامة تكون بين 20 ألفًا و100 ألف جنيها فقط لا غير ، أو بإحدى العقوبتين السابقتين ويشار أيضا في القانون برد الوحدة السكنية إلى الصندوق الاسكان الاجتماعي.