“باوع هالحين” لينك نتائج الثالث متوسط 2024 بالرقم الامتحاني محافظة الكرخ والرصافة وميسان والمثنى
يعتبر البحث عن لينك نتائج الثالث متوسط 2024 من العمليات المهمة التي يقوم بها الطلاب وأولياء الأمور للتأكد من النتائج النهائية للطلاب في العراق يتم تنظيم نتائج الثالث المتوسط وعندما ينتهي الطلاب من الامتحانات يصبح من المهم بالنسبة لهم ولأولياء الأمور معرفة النتائج اليكم كافة التفاصيل المطلوبة للحصول علي نتائج الثالث متوسط 2024 لمحافظة الكرخ والرصافة وميسان والمثني وصلاح الدين ودهوك واربيل والسليمانية والبصرة وكركوك” وباقي المحافظات العراقية الأخرى باستخدام الرقم الامتحاني.
نتائج الثالث متوسط 2024
بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات يمكنك الحصول على النتيجة عن طريق إدخال الرقم الامتحاني من هنا وسوف يظهر لك النتيجة.
- قم بزيارة موقع “نتائجنا” الخاص بالعراق عبر النقر هنا.
- اختيار نتائج الامتحانات.
- تحديد نتائج الثالث المتوسط التمهيدي.
- اختيار الفصل الدراسي الأول 2024.
- تحديد المحافظة التابع لها الطالب.
- كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.
- الضغط على مربع بحث.
- سوف تظهر مباشرة كشوفات الناجحين.
لينك نتائج الثالث متوسط 2024 لوزارة التربية العراقية
صرحت وزارة التربية العراقية في العراق بأن نتائج الثالث متوسط 2024 قد انتهت بنجاح وأوضحت بعض المصادر الموثوقة عن إعلانها بشكل رسمي.
- قم بفتح الموقع الإلكتروني لوزارة وزارة التربية العراقية
- قم بإدخال رمز التحقق وكلمة السر الخاصة بالأمان المعروضة أمامك بعد ذلك.
- الضغط على لينك النتائج المتواجد في الواجهة الرئيسية.
- أدخل اسم المحافظة التي تقيم فيها.
- اكتب بعد ذلك الرقم الامتحاني بشكل صحيح.
- اضغط في النهاية على عرض النتائج.
في هذه المرحلة سيكون بإمكان كل طالب استلام نتائجه بمجرد اتباع الخطوات المذكورة قبل ذلك.