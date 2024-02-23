“مين هياخد الكاس” موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 والقنوات التي تنقل لقاء القمة

موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، تم الإعلان من قبل اتحاد الكرة المصري بأن موعد اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي، سيكون في شهر مارس المقبل، على أن تقام أحداث هذا اللقاء خارج الديار المصرية، وبالتحديد في المملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان رسميًا من قبل الاتحاديين المصري والسعودي أن المباراة ستقام ضمن فعاليات موسم الرياض المقامة في الوقت الحالي وتستمر حتى الشهر القادم، تابع معنا باقي التفاصيل.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

كان الاتحاد المصري قد قرر سابقًا أن مباراة نهائي كأس مصر التي ستقام في الأراضي السعودية ستلعب في 13 من شهر مارس، ولكن تم تغيير هذا الموعد لتقام في يوم 8 من شهر مارس كما أكد السيد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصرية، والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي خارج مصر، وبالتحديد في المملكة العربية السعودية، كما أكدت الجهات المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث المرتقب بين قطبي الكرة المصرية أن التذاكر ستكون معظمها للجمهور المصري في السعودية، ونسب قليلة جدًا ستكون للأشخاص الأخرين الغير مصريين.

القنوات الناقلة لأحداث نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

هناك أكثر من قناة ستقوم ببث اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر المقام في المملكة العربية السعودية، مثل قناة أون سبورت، وكذلك قنوات SSC السعودية.

الجوائز المالية المكتسبة من إقامة نهائي الكأس في السعودية

أكد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصرية أن قيمة الجوائز المالية التي سيحصل عليها الاتحاد المصري نظير إقامة نهائي الكأس في المملكة العربية السعودية 2 مليون دولار، بالإضافة إلى الجوائز التي تمنح للفائز والخاسر في اللقاء.