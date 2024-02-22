“مصير زواج اورخان والتشيم” مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 بأعلى جودة وتردد القنوات التي تعرض الحلقة مترجمة باللغة العربية

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148، يتساءل الكثير من عشاق الدراما التاريخية التركية عن موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148، حيث يحظى مسلسل المؤسس عثمان بشعبية هائلة في الوطن العربي لذلك تهتم الكثير من القنوات بعرض هذا الدراما التركية بشكل عام ومسلسل المؤسس عثمان بشكل خاص، لأن عرض هذا المسلسل على أحد القنوات سيجذب الكثير من المشاهدين لمشاهدة القناة، ومن هذه القنوات قناة الفجر الجزائرية، تابع معي.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148

بسبب شهرة المسلسل التركي المؤسس عثمان على مستوى العالم العربي، يتساءل الكثير من موعد عرضه لمتابعة أحداثه الشيقة التي تحكي الأحداث التاريخية التي حدثت في فترة مهمة من التاريخ العثماني، ومن المقرر أنه سيتم عرض حلقة من مسلسل المؤسس عثمان كل خميس من كل أسبوع على قناة ATV التي تنقل أحداث المسلسل بشكل حصري، كما يتم عرض الحلقة الجديدة من المسلسل على قناة الفجر الجزائرية في اليوم التالي في تمام الثالثة مساءًا كل جمعة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقل الحصري لمسلسل المؤسس عثمان

كما ذكرنا أن قناة الفجر الجزائرية هي الناقل الحصري لمسلسل المؤسس عثمان والذي يتمتع بأحداث شقية جذبت العديد من المتابعين من جميع بلدان العالم العربي، لذلك يتساءل هؤلاء المتابعين للمسلسل عن تردد قناة الفجر الجزائرية على الاقمار الصناعية المختلفة، وهو كالتالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات: