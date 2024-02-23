“أعرف الأسعار قبل ما تشتري” أسعار ياميش رمضان والمكسرات في الأسواق المصرية 2024 بجميع المحافظات

أسعار ياميش رمضان في الأسواق، مع اقتراب قدوم شهر رمضان، تتزايد الأسئلة الخاصة عن اسعار ياميش رمضان، رغبةً في معرفة الاسعار قبل الذهاب لشرائها في هذا العام، حيث يعد شراء الياميش أحد الطقوس المتبعة في شهر رمضان الكريم، ولكن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الفترات الأخيرة، أصبح هناك حالة من القلق انتابت الجمهور لأنه بالتأكيد ستزداد أسعار الياميش الذي يعد أحد أهم المنتجات التي يقوم العديد من الجمهور بشرائها في موسم رمضان، سنوضح اسعارها في السطور القادمة.

أسعار ياميش رمضان في الأسواق

كما ذكرنًا أن الأسعار ستزداد هذا العام بنسبة كبيرة جدًا عن العام السابق بسبب الارتفاع المبالغ فيه الذي حدث في الآونة الأخيرة، حيث أن هناك تباين كبير في أسعار الياميش مما يجعل الكثير من المواطنين يبحثون عن الاسعار في هذا العام، والتي جاءت كالتالي:

سعر كيلو البلح تراوح بين 30 إلى 60 جنيه، وذلك حسب النوع والجودة التي تفرق في السعر.

سعر كيلو عين الجمل من النوع الفاخر وصل إلى 280 جنيه.

سعر كيلو جوز الهند من النوع المتوسط في الجودة وصل إلى 180 جنيه.

سعر لفة التمر الهندي متوسط الجودة وصل إلى 37 جنيه.

سعر لفة قمر الدين وصل إلى 30 جنيه، حيث يدخل في الكثير من الاكلات.

سعر كيلو الزبيب وصل إلى 140 جنيه، ويستخدم في الكثير من أصناف الحلويات.

سعر المشمش المجفف 200 جرام 149 جنيه.

سعر كيلو التين المجفف تراوح بين 60 إلى 150 جنيه.

ما هي اسعار مكسرات في الأسواق هذا العام؟

ارتفعت أسعار المكسرات هذا العام ارتفاع مبالغ فيه، حيث وصلت الأسعار كالتالي: