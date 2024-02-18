“مستني ايه اجري قدم بسرعة”.. تعرف على وظائف بوابة الوظائف الحكومية 2024 في خمس جهات لهذه التخصصات.. الحق وظيفتك يلا..!!

بوابة الوظائف الحكومية تُعلن عن فُرص وظيفية مهمة لخريجين مختلف التخصصات. بعد انتهاء فترة استقبال طلبات التوظيف في وزارة البريد والتربية ووزارة العدل نُعلن عن توافر فرص وظيفية مثيرة في مصلحة الشهر العقاري والهيئة العامة للنقل النهري بالإضافة إلى فرص جديدة في وزارة الأوقاف. يُرجى الاطلاع على التقرير الحالي للتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بالوظائف المتاحة وكيفية تقديم الطلبات لا تفوت هذه الفُرصة.

وظائف بوابة الوظائف الحكومية

يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة في القطاع الحكومي خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري وقد تم الإعلان عن فرص عمل في ثلاث جهات حكومية مختلفة يمكن للمهتمين بالتقديم على هذه الوظائف بدء عملية التقديم ابتداءً من الأول من شهر مارس المقبل وحتى السادس عشر من الشهر نفسه الوظائف المتاحة تشمل

وظائف في وزارة الأوقاف إمام خطيب مدرس بنظام التعاقد.

فرص توظيف في مصلحة الشهر العقاري تشمل مهندسين بتخصصات متنوعة وباحث قانوني

فرص عمل في هيئة النقل النهري تتضمن أخصائي حاسبات ومهندس بناء سفن بنظام التعيين.

مسابقة وظائف الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل.

مسابقة تعيينات وظائف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

طريقة التقديم على الوظائف

بوابة الوظائف الحكومية الآن مفتوحة، وتتاح لك فرصًا واسعة للتقدم للعديد من الوظائف المثيرة يمكنك بدء عملية التقديم اعتبارًا من شهر مارس القادم ولكن احرص على التقديم في الفترة المحددة التي تمتد لمدة أسبوعين فقط لا تنسَ أن تقدم الوثائق المطلوبة بما في ذلك الفيش والتشبيه والبطاقة الشخصية وصورة من المؤهلات العلمية وأي شهادات أخرى تثبت خبراتك لتقديم طلبك اتبع الخطوات التالية