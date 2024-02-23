“المعاش في زيادة ولا لا؟؟” موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 ومتى سوف يبدأ صرف الزيادة 15% لجميع أصحاب المعاشات

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير خلال هذه الفترة، خصوصًا بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أنه يتم اضافة زيادة على المعاشات والرواتب لجميع الحاصلين على معاشات، وقامت الحكومة المصرية بتحديد وقت ثابت يتم صرف المعاشات به كل شهر وهذا ما نتعرف عليه في السطور القادمة فتابعونا لمزيد من التفاصيل.

موعد صرف معاشات شهر فبراير

وضعت وزارة المالية موعد محدد يتم صرف المعاشات لكافة المستفيدين حيث تم إيداع المعاشات في يوم 22 من كل شهر، ووفقً لما سبق فإن موعد صرف معاشات شهر فبراير الحالي سوف تكون يوم الخميس 22 من فبراير 2024 ويستمر صرف المعاشات حتى يوم الأربعاء 28 من فبراير 2024 اي ان الصرف يستمر حوالي خمسة ايام متواصلة، ويمكن الحصول على رواتب المعاشات من اي ماكينة صراف آلي.

زيادة المرتبات لشهر فبراير

الرئيس عبدالفتاح السيسي يقرر زيادة الرواتب لكافة الاشخاص العاملين في الدولة بنسبة تصل إلى 50% ليصل رواتب العاملين في الدولة والقطاع الخاص لحوالي 6 آلاف جنيهًا، واعلن الرئيس هذه الزيادة كنوع من انواع الدعم للمواطنين ليتمكنوا من توفير متطلباتهم في ظل الغلاء الذي تتعرض له البلاد في الفترة الحالية.

زيادة المعاشات لشهر فبراير

تم إصدار قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضًا بزيادة المعاشات للمواطنين بنسبة 15%، حيث يستفاد حوالي 13 مليون مواطن من ذلك القرار من الاشخاص المستفيدين من رواتب المعاشات، وقد عملت وزارة المالية على تخصيص ما يصل الى 74 مليار جنيه مصري لتغطية الزيادة على المعاشات، وتخصيص نحو 5.5 مليار جنيه قيمة الزيادة في معاش تكافل وكرامة.