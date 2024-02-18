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“جربها وهتاخد اكتر من 2000 كوينز ببلاش!!”.. طريقة شحن كوينز بيس 2024 eFootball PES بالايدي عبر الموقع الرسمي في دقيقة وبس
طريقة شحن كوينز بيس 2024
طريقة شحن كوينز بيس 2024، نوضح لكم اليوم طريقة شحن كوينز بيس 2024 بالايدي الخاص باللاعب وذلك عبر الموقع الرسمي للعبة، حيث تمكنت لعبة اي فوتبول بيس أن تنول اعجاب الكثير من الكبار والصغار على مستوى دول العالم العربي، فهي لعبة مسلية جدا تجعلك تشعر وكأنك تخوض مباراة حقيقية بفضل تصميمات الجرافيك عالية الجودة مع أجواء حماسية وأصوات الجماهير والعديد من المميزات الأخرى، واليكم اسهل طريقة شحن كوينز بيس 2024 مضمونة بالخطوات.
طريقة شحن كوينز بيس 2024
وعن طريقة شحن كوينز بيس 2024 عبر الموقع الرسمي للعبة من خلال استخدام رقم الايدي الخاص باللاعب، فقط اتبع تلك الخطوات:
- قم بالدخول إلى موقع كونامي الرسمي والخاص باللعبة.
- قم بعمل تسجيل دخول إلى الموقع من خلال ادخال البيانات المطلوبة.
- الآن اضغط على ايقونة شحن كوينز بيس 2024.
- حدد كمية الكوينز المراد شحنها، ومن ثم عليك ادخال رقم الاي دي الخاص بك بشكل صحيح.
- قم باختيار طريقة الدفع المناسبة من بين وسائل الدفع المتاحة أمامك في الخيارات.
- النقر على أيقونة شحن، وبعد ذلك الانتقال إلى الحساب الخاص باللعبة للتأكد من شحن الكوينزات.
طريقة تحميل بيس PES 2024 على الهواتف
والآن مع طريقة تحميل لعبة بيس 2024 على الهواتف الاندرويد والايفون بالاصدار الجديد الذي يضم العديد من التحسينات والمزايا الرائعة، فقط اتبع ما يلي:
- قم بفتح جهاز الهاتف الخاص بك، وتأكد من كونه متصل بشبكة الانترنت.
- ادخل على المتجر الالكتروني الموجود على هاتفك “الاندرويد، الايفون”.
- في خانة البحث اكتب تحميل لعبة اي فوتبول بيس 2024.
- اضغط على الايقونة الخاصة ببدء البحث.
- ستظهر لك اللعبة باللوجو الخاص بها.
- اضغط على كلمة “تثبيت” ثم انتظر لحظات حتى يتم تحميل اللعبة بالكامل على هاتفك.
- بعدها يتم الفتح وإتباع الخطوات للتشغيل.