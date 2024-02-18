يا بحتك يا عم لو انت منهم … التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000ج

تسهل وزارة القوى العاملة الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه وأنه هو يعمل على التخلص من الظروف الاقتصادية وتوفير الاحتياجات فقد يتم كل عام فتح باب التسجيل ومن خلال مقالنا سنتعرف على التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000ج.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000ج

يمكن ان يتم التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.

ثم الضغط على زر منحة العمالة الغير منتظمة.

بعدها يتم إدخال البيانات المطلوبة في في المكان المخصص لها.

إدخال الرقم القومي للمتقدم والاسم.

ثم يتم إدخال رقم هاتف ساري المفعول.

الضغط على زر ارسال الطلب.

ما هي اهم شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

يوجد بعض من الشروط اللازمة للحصول على المنحة والتي تم الاعلان عنها ومنها:

لابد من ان يكون المتقدم عربي الجنسية.

ينبغي أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

الا يكون لديه عمل غير منتظم ولا ثابت.

تقديم البطاقة الهوية لا بد من سريانها.

ان يكون من ضمن الأشخاص الذين لم يتم التأمين عليهم.

ما هي اهم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 1000ج

يوجد بعض من الازوراق حتى يتم الحصول على المنحة ومنها: