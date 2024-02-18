وفر واشتريها … ما هي اسعار كرتونة رمضان 2024 في كارفور ماركت

قد اقتراب شهر رمضان لعام 2024 ويهتم الكثير بالبحث عن أسعار شنط رمضان وهي ما تحتوي على السلع الضرورية والأساسية ويمكننا ان نقوم بشراء شنط رمضان من متاجر كارفور حيث انها تقدمها إلى العملاء من خلال عدد من العروض والخصومات ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هي اسعار كرتونة رمضان 2024 في كارفور ماركت.

ما هي اسعار كرتونة رمضان 2024 في كارفور ماركت

فقد وصل سعر كرتونة رمضان في هايبرماركت كارفور والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين ويقدمها هايبر كارفور بسعر يصل إلى 75 جنيهًا تحتوي على مجموعة من السلع والتى من بينها:

فقد وصل سعر زجاجة زيت بحجم 700 مليلتر بسعر 14 جنيهًا.

أما عن سعر علبة سمن نباتي بوزن 650 جراما بسعر 13 جنيهًا.

وصل سعر أرز 1 كيلوجرام بسعر 9 جنيهات.

كيلو سكر بسعر 8 جنيهات .

اما عن سعر مكرونة بوزن 400 جرام بسعر 7 جنيهات.

وصل سعر برطمان صلصة الطماطم بوزن 285 جراما بسعر 4 جنيهات.

وكيس من اللوبيا بوزن 350 جراما بسعر 5 جنيهات .

الفول المدمس بوزن 500 جرام بسعر 15 جنيهًا.

كرتونة رمضان 2024 في كارفور ماركت

فقد تم توفر شنطة رمضان من كارفور والتي تحتوي على الكثير من المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار معقولة حيث انها مفضلة لدى بعض من الاسر الفقيرة والتي تعاني من مشاكل في الوضع الاقتصادي ولكنها ايضًا تتميز بجودة عالية على الرغم من انخفاص سعرها ويمكن ان يتم شرائها من البعض الراغبين في تقديمها لبعض من الاسر الفقيرة لمعاونتهم في شهر رمضان المبارك وتعتبر هى زكاة يتم تقديمه خلال الشهر الكريم.