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ياريت تكون منهم … الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024
يبحث الكثير من المواطنين عن التعرف على الأسماء الجديدة المستحقة لمعاشات تكافل والكرامة وانه يتم من خلال رابط إلكتروني وذلك بهدف رفع مستوى معيشة الأسر محدودة الدخل خلال تلك الظروف الصعبة ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024.
الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024
صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عن رابط إلكتروني يسمح لنا الاستعلام عن الأسماء الجديدة لمعاش تكافل وكرامة والتي من بينها:
- في البداية الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.
- ثم يتم القيام بالنقر على استعلام المتاحة على الصفحة الرئيسية.
- كتابة الرقم القومي وذلك حتى يت التاكد من صلاحية البطاقة.
- النقر على خانة الاستعلام عن تكافل وكرامة.
- يتم الانتظار لبضع ثوانٍ حتى تظهر نتيجة الاستعلام.
ما هي اهم شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024
جاءت وزارة التضامن بعرض عدد من الشروط التي يجب توافرها للراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة والتي من بينها التالي:
- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- كما انه لابد من ان يكون يعيش في مصر.
- عدم امتلاك المتقدم وظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص.
- ينبغي الايكون لدى المتقدم اي عقارات ذات قيمة عالية.
- لابد من عدم امتلاك سجل تجاري وبطاقة ضريبية.
- عدم حصول الأسرة المتقدمة للمعاش على أي دعم آخر من الدولة.
- وجود أطفال حديثي الولادة.
- عدم تجاوز سن الأطفال المتقدمة للمعاش 18 عامًا.
- لابد من أن يتم تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.