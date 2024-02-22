“زيادة الرئيس في الطريق” جدول زيادة المرتبات الجديدة للعاملين في القطاع الحكومي 2024 وموعد نزول المرتب بالزيادة

بعد ان اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار للحكومة بصرف حافز للدرجة السادسة إضافي يبدأ من 500 جنيهًا ويزيد حسب كل درجة بقيمة 50 جنيه ليصل في الدرجة الممتازة نحو 900 جنيه بتكلفة قيمتها حوالي 37.5 مليار جنيهًا بدا الكثير من الموظفين في القطاع الحكومي للدولة يتساءلون عن جدول زيادة المرتبات الجديدة للقطاع الحكومي وهذا ما نتعرف عليه خلال السطور القادمة.

جدول زيادة المرتبات الجديدة للقطاع الحكومي

أصدر الرئيس السيسي قرارا بزيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 50%، ليصل الراتب الشهرى لهم 6 آلاف جنيه، حيث من المفترض أن زيادة الحد الادنى لأجور العاملين بالدولة وكافة الهيئات الاقتصادية يتراوح وفقًا للدرجة الوظيفية من 1000 الى 1200جنيه، وقد يتمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور ما يلي:

أجر الدرجة السادسة 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

أجر الدرجة الخامسة من 4500 جنيه لـ 6500 جنيه.-

أجر الدرجة الرابعة من 5000 لـ 7000 جنيه.

أجر الدرجة الثالثة من 5500 جنيه لـ 7500 جنيه.

أجر الدرجة الثانية من 6000 جنيه لـ 8000 جنيه.

أجر الدرجة الأولى من 7000 جنيه لـ 9000 جنيه.

أجر المدير العام من 8000 جنيه لـ10.000 ألف جنيه.

أجر الدرجة العالية من 9000 جنيه لـ 12.000 ألف جنيه.

أجر الدرجة الممتازة من 11.000 ألف لـ14.000 ألف

زيادة المعاشات للمواطنين

أصدر الرئيس كذلك قرار بزيادة المعاشات بنسبة حوالي 15% معاشات تكافل وكرامة ايضًا، واصدر قرار بصرف زيادات للاطباء والمعلمين والتمريض وجميع اعضاء هيئة التدريس بالجامعات اضافية بقيمة 15 مليار جنية، وتتضمن القرار 4.5 مليار جنية لهيئات التمريض وأعضاء المهن الطبية زيادة اضافية تتراوح من 250 الى 300 جنيه.