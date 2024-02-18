رابط مفعل …  استعلم عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2024

يهتم العديد من المواطنين بالاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي ويتم ذلك عبر بوابة مصر الرقمية فقد تقوم وزارة التموين بالعمل على تحسين جودة حياة المواطنين وذلك بسبب ارتفاع أسعار المعيشة ومن خلال مقالنا سنتعرف على استعلم عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2024.

استعلم عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2024

تقوم الحكومة المصرية بالعمل على سداد احتياجات المواطنين من السلع التموينية وبالاخص في ظل اقتراب شهر رمضان وتعمل على مساعدتهم على العيش بحياة كريمة في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية ويمكن الاستعلامعن بطاقة التموين بالرقم القومي والتي يتم بشكل الكتروني بغرض تسهيل على المواطن وتوفير الوقت والجهد.

الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2024

يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن البطاقة وهو من ضمن ما يكثر البحث عنه من قبل الكثير حيث انه يتم من خلال التالي:

يتم في البداية الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية.

ثم الدخول باستخدام الاسم وكلمة المرور المعتمدة.

اختيار خدمات التموين من القائمة المتاحة.

بعدها يتم اختيار الاستعلام عن صرف.

إدخال اسم صاحب البطاقة والرقم القومي.

اختيار الاستعلام حيث ستظهر بيانات البطاقة.

توفير الخدمة بسهولة ويمكن للمواطنين الاستفادة منها.

بوابة مصر الرقمية

يتم من خلال الموقع العمل على تفعيل بطاقة التموين والاستعلام عن صرف، حيث يسهل القيام بخدمة نقل بيانات المستفيدين من تموين لمحافظات اخرى او نقل الزوجة لبطاقة الزوج وأنه يمكننا القيام بصرف السلع ويمكنهم القيام من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة بالاستعلام عن اي تفاصيل تخص البطاقة.