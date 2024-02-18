” تردد القنوات ” … قائمة مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة للمسلسلات

يبحث الكثير عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 فقد يتميز شهر رمضان بالعديد من المسلسلات التي تعرض على القناة حيث ينتظر المشاهدون غرضها فقد يتم عرض الاعلان التشويقي عنها ويرتقب القصص لها ومن خلال مقالنا سنتعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة للمسلسلات.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

هناك العديد من مسلسلات رمضان المصرية ويوجد غياب لبعض من النجوم الكبار وقد يظهر بعض من الفنانين الجدد وان شهر رمضان من ضمن ما يعمل على زيادة شهرة بعض من الفنانين بسبب تزايد عدد المتابعين للمسلسلات بعد الانتهاء من وقت الافطار يتناول البعض الحلويات ويقومون بمشاهدتها.

مسلسلات رمضان 2024

يوجد الكثير من المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان ومنها:

العتاولة وهو من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي.

أما عن مسلسل الكبير الجزء الثامن بطولة أحمد مكي.

الحشاشين وهو من بطولة كريم عبد العزيز.

نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر.

غالية بـ 100 راجل وهو من بطولة بطولة سمية الخشاب.

ألف ليلة وليلة للفنان ياسر جلال.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان.

عتبات البهجة بطولة جومانة مراد.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي.

بيت الرفاعي وهو من بطولة أحمد رزق.

دون مقابل بطولة هاني رمزي وداليا البحيري.

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق.

صدفة وهذا المسلسل من بطولة ريهام حجاج.

المداح اسطورة العودة بطولة حمادة هلال.

أولاد الحاج متولي وهو من بطولة نرمين الفقي ووفاء عامر.

مسار إجباري بطولة أحمد داش.

خالد نور وولده نور خالد بطولة شيكو وكريم محمود عبد العزيز.

ما هي اهم القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024

تنقل الكثير من القنوات المسلسلات حيث ان هناك مجموعة كبيرة من القنوات المصرية والتي من بينها: