“رمضان على الأبواب” كم باقي على شهر رمضان الكريم 2024 || كم عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان هذا العام

موعد شهر رمضان وكم عدد ساعات الصيام، أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك لهذا العام 2024 لذلك الكثير من المواطنين يريدون معرفة موعد شهر شهر رمضان وكم عدد ساعات الصيام استعدادًا لهذا الشهر الفضيل وللصوم، ومن خلال مقالنا هذا سنتعرف على عدد ساعات الصوم لهذا الشهر وفقًا لما حددته الحسابات الفلكية وموعد شهر رمضان فتابعونا للمزيد.

موعد شهر رمضان وعدد ساعات الصيام في عام 2024

من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك في عام 2024 يوم الاثنين الموافق 11 مارس فقًا للحسابات الفلكية التي أجراها معمل أبحاث الشمس للبحوث الفلكية وعدد ايامة تستمر حوالي ثلاثون يوم لينتهي في الثلاثاء 9 من أبريل، وجاءت ساعات الصوم كما يلي:.

يتراوح عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان بين 13 و 14 ساعة.

تختلف مدة الصيام من دولة لأخرى حسب موقعها على خطوط الطول والعرض.

في مصر، يتوقع أن يكون أول أيام رمضان 13 ساعة و 59 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في آخر أيام رمضان تتراوح بين 14 و 15 ساعة.

في مصر، يتوقع أن يكون آخر أيام رمضان 14 ساعة و 54 دقيقة.

أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445

أقصر ساعات الصيام سوف تكون في أول يوم من رمضان حيث يتراوح عدد ساعات الصيام بين 12 ساعة و44 دقيقة و 13 ساعه و 59 دقيقة، أما اطول ايام الصيام سوف تكون في آخر يوم من رمضان حيث ان عدد ساعات الصيام بها يتراوح بين 14 ساعة و 15 ساعة.