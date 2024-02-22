“متوفرة الآن” رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 عبر بوابة نتائجنا الإلكترونية

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق، عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب ينتظرون نتائج الثالث المتوسط يبدأون في التساؤل عن خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق، حيث أتاحت وزارة التربية العراقية رابط يمكنهم الاستعلام عن النتائج بكل سهولة عن طريقه لمعرفة مستواهم في هذه المرحلة المهمة، ومن خلال السطور القادمة نتعرف على ذلك فتابعونا.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال رابط موقع وزارة التربية العراقية بكل سهولة من خلال اتباع الاتي:

زيارة الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية العراقية الالكتروني على الانترنت.

النقر على زر تسجيل الدخول.

في الخانات المحددة قم بكتابة الرقم السري واسم المستخدم.

من الصفحة الرئيسية اضغط على قسم نتائج الثالث المتوسط عام 2024.

في الحقول الظاهر يتطلب ادخال اسم الطالب والرقم الامتحاني له قم بادخاله.

ثم قم بالنقر على عرض النتيجة.

تظهر النتيجة الخاصة بالطالب على الصفحة أمامك على الفور يمكنك طباعتها او حفظها.

متى تظهر نتيجة الصف السادس الإعدادي بالعراق؟

حتى وقتنا الحالي لم تصدر وزارة التربية العراقية أي موعد رسمى محدد لظهور النتيجة رسميًا للصف السادس الاعدادي، ونوهت بعدم الانسياق وراء الأقاويل الكاذبة عن ظهور النتيجة مؤكدة انها سوف تعلن عن النتيجة رسميًا بمجرد ظهورها على الموقع الخاص بها.

وعملت وزارة التربية العراقية على تقديم الشكر لكافة الطلاب على جهودهم في الفصل الدراسي الأول وعلى ما بذلوه واكدت بان الاوضاع مستقرة داخل اللجان وأن الوزارة تحرص على اتباع الإجراءات الصحية والامنية لسلامة الطلاب، وعمليات التصحيح تتم في أجواء مستقرة تمامًا.