“لينك بوابة نتائجنا” رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق وتحميل كشوفات الطلاب في جميع المحافظات

مع اقتراب ظهور نتائج السادس الإعدادي في العراق بدأ الكثير من الاشخاص يبحثون عن كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق، حيث تشمل النتائج الاقسام العلمية والادبية لكافة المحافظات في دولة العراق فقد كانت الاسئلة مناسبة لجميع مستويات الطلاب ولم يحدث مشاكل خلال الامتحانات، وأتاحت وزارة التربية العراقية رابط يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلاله بكل سهولة بمجرد الإعلان عن النتائج نتعرف عليه في السطور القادمة.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق

وزارة التربية العراقية تعمل خلال هذه الفترة على تجهيز الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي في العراق حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج الكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية العراقية الالكتروني بتنفيذ هذه الخطوات:

الدخول في البداية إلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية على الانترنت.

سجل دخول باسمك ورقمك السري.

ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة الرئيسية.

من اعلى الصفحة انقر فوق الاستعلام عن النتيجة.

حدد المحافظة التي أديت الامتحان بها.

ادخل في الخانة المحددة الرقم الامتحاني لك.

انقر بعد ذلك على ايقونة الاستعلام.

بمجرد النقر على استعلام سوف تظهر النتيجة المطلوب الاستعلام عنها.

معدلات نتائج الصف السادس اعدادي

تعتمد النتيجة في العراق بالنسبة المئوية حيث إن تحقيق النسبة الملازمة هو الذي يدل على نجاح الطالب، وتكون المعدلات كما يلي: