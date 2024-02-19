“خبر بمليون دولار للمصريين”.. تعرف على نصيب الفرد في التموين في شهر رمضان 2024 + أسعار السلع التموينية..احلى خبر النهارده يامعلم ليك.!!

قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تحديد أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 حيث ستبدأ عملية التوزيع اعتبارًا من الجمعة الأولى من هذا الشهر تهدف هذه الخطوة إلى تقديم سلع ذات جودة عالية بأسعار معقولة لجميع المواطنين وضمان توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك وسيستفيد من هذه الأسعار المنخفضة الحاملون للبطاقات التموينية البالغ عددهم 21 مليون حاليًا بهدف تلبية احتياجاتهم وضمان راحتهم الاقتصادية خلال هذه الفترة الحساسة.

نصيب الفرد في تموين شهر رمضان

توزيع الإمدادات الغذائية خلال شهر رمضان يعتبر أمراً هاماً لضمان راحة الفرد واستقراره خلال هذا الشهر المبارك في هذا السياق، يتم تخصيص نصيب الفرد من الزيت والسكر بطريقة عادلة ومناسبة لشهر مارس 2024 يُخصص لكل فرد زجاجة زيت بسعة 800 مل مع الحد الأقصى لصرف 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة بالإضافة إلى ذلك يُخصص كيلوجرام واحد من السكر لكل فرد مع الحد الأقصى لصرف 6 كيلوجرامات من السكر للبطاقة الواحدة هذا التوزيع يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل كافٍ ومنتظم مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للجميع.

حقيقة زيادة تموين شهر مارس

تنفي وزارة التموين والتجارة الداخلية بشدة ما تم تداوله من شائعات حول إمكانية تعديل الحصص التموينية في شهر مارس من العام 2024 تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة والتضخم المتصاعد للأسعار في الفترة الأخيرة ينتظر المواطنون بفارغ الصبر صدور أي بيان رسمي يتعلق بتعديل حصص الدعم الغذائي بهدف تخفيف العبء المالي عنهم وتوفير بعض الراحة في ظل الظروف الراهنة ويعتقد بعض المحللين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد يقوم باتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية خلال الفترة القادمة، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.