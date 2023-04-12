اتفرج ببلاش.. اظبط تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة Alkass الجديد 2023 الناقلة لجميع المباريات مجانا بجودة عالية

تعد قناة الكأس من أهم القنوات التي يبحث عنها الجميع ويرغب في التعرف على ترددها لمشاهدة جميع المباريات عليها لأندية ابطال كأس العالم التي ينتظرها الجمهور في الفترة الأخيرة، حيث يختلف تردد قناة عرب سات عن تردد نايل سات والتي هي بحسب الأقمار الصناعية التي يتم تنزيل قناة الكأس من خلالها، وايضا نوفرها اليكم في المحتوي للتعرف عليها بكل سهولة وتحميل القناة عبر قوائم الرسيڤر.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

نوفر اليكم في هذا المحور ما يبحث عنة الجميع للتعرف على تردد قناة الكأس 1 والتي نكتبة اليكم كما يلي للتعرف علية.

تردد قناة الكأس المفتوحة على نايل سات

التردد: 11919.

معامل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الكأس المفتوحة على عرب سات

التردد: 12245.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: H.D.

قناة الكأس 1

وتعد قناة الكأس رقم 1 من أهم وأبرز القنوات الرياضية التي تنقل جميع المباريات على حدي وايضا تنقل جميع البطولات في كأس الأندية، حيث تنطلق جميع المباريات في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 22:00 والتي يمكن متابعة المباريات عبر القنوات من خلال الأقمار الصناعية المفتوحة المختلفة والتي تضم القنوات التالية.

قناة السعوديه الرياضية SSC.

قناة أبو ظبي الرياضيه.

قناة الكأس القطرية المفتوحة.

قناة دبي الرياضية.

قنوات الكأس الرياضية وبرامجها المتنوعة

ونكتب اليكم جميع البرامج المتنوعة التي تنقلها قنوات الكأس الرياضية والتي يبحث عنها الجميع وننشرها اليكم في الأسطر البارزة للتعرف عليها بكل سهولة.

برنامج 90 دقيقـــة.

برنامج جـــرايــــد.

برنامج المجلس.

برنامج Sport.net.

برنامج ضيفنا.

برنامج الحكـــــم.

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