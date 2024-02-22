“تنزيل الكشوفات pdf منصة مظلتي” رابط الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة السابعة 7 الأخيرة

يرغب كثير من المواطنين العراقيين الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، حيث تقدم الرعاية الاجتماعية العديد من المساعدات المالية والخدمات للأسر محدودة الدخل لتخفيف ظروف المعيشة عليهم في ظل غلاء الأسعار التي تمر به البلاد بهدف تحسين معيشة الأسر الفقيرة والمحتاجة، ومن خلال هذا المقال نتعرف على كيفية الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق فتابعونا.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمواطنين رابط يمكنهم من خلاله الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعي ويمكن ذلك من خلال تنفيذ الخطوات التي نقدمها لكم:

التوجه في البداية الى الموقع الرسمي ل منصة مظلتي الالكتروني عبر الانترنت.

قم بتسجيل دخولك بكتابة اسمك ورقم السري في أماكنها على الشاشة؟

من قائمة الخدمات انقر فوق خدمات الكترونية واضغط على خدمة الرعاية الاجتماعية.

حدد محافظتك من قائمة المحافظات بعد دخولك لصفحة الخدمة.

في الحقول الفارغة اكتب بياناتك الشخصية بعناية وتأكد من صحتها.

ثم اضغط فوق ايقونة ابحث.

بمجرد انتهاء عملية البحث سوف تظهر كافة كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ا لفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية في العراق

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت فئات معينة تكون مستحقة للدعم الذي تقدمه الرعاية الاجتماعية وهذه الفئات هي: