عاجل.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة وطرق الاستعلام

منذ أن أعلنت وزارة المالية عن اقتراب موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024 وقد ازدادت معدلات البحث من قبل المواطنين، حيث من المقرر أن يكون هناك زيادة كبيرة تخص كل مواطن متقاعد بالعراق بمبلغ قدره مائة ألف دينار، كما تم الإعلان عن إصدار رابط إلكتروني مخصص للاستعلام عن الرواتب بالزيادة الجديدة، وفيما يلي سوف نتعرف تفصيليًا على الموعد المحدد لصرف الرواتب مع تقديم روابط الاستعلام إلكترونيًا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024

أخيرًا قد تم الإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024، حيث أكدت الوزارة المالية بالعراق عن أن موعد الصرف سوف يكون بدءًا من يوم 1 من شهر مارس المقبل، وذلك ما لم يوجد هناك أي عطلات رسمية، كما أكدت أيضًا أن الرواتب ستكون مع إضافة الزيادة التي تم الإعلان عنها.

وقد اختلفت بالطبع قيمة الرواتب الخاصة بكل مواطن مستفيد حسب كل فئة بعد تطبيق الزيادة الجديدة المعلن عنها لمواجهة الظروف الإقتصادية، حيث تراوحت رواتب المتقاعدين بين 400 ألف و500 ألف دينار وذلك كحد أدنى لهذه الفئة، كما تراوحت بعض الرواتب بين 600 ألف و700 ألف دينار لبعض المتقاعدين.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024

تسهيلًا على المواطنين أعلنت الوزارة عن إمكانية الاستعلام عن الراتب من خلال بعض الخطوات البسيطة نطرحها في هذه النقاط: