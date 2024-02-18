عبر موقع عدل الرسمي “aadl.dz”.. خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024
أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر، يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية مناسبة القيام بعملية التسجيل عبر الرابط الرسمي المخصص لهذا الغرض، ولضمان قبول الطلبات، يجب على المتقدمين تحقيق مجموعة من الشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها، للتسجيل، يرجى اتباع الخطوات الموجودة على الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه الوزارة، يجب على المتقدمين الاطلاع بعناية على جميع الشروط والمتطلبات التي يجب توفرها لضمان نجاح عملية التقديم، تأكدوا من إكمال جميع البيانات المطلوبة بدقة لتحقيق فرصة أكبر في الاختيار.
خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024
خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024، أعلن وزير السكن الجزائري، محمد طارق بلعريبي، عن انطلاق مرحلة التسجيل في سكنات عدل 3، وذلك بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية، يهدف هذا البرنامج إلى تيسير حصول المواطن الجزائري على وحدة سكنية مناسبة بتسهيلات تقسيطية، للتسجيل، يُطلب من المواطنين اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع عدل على الإنترنت.
- إدخال رقم التعريف الوطني لبطاقة التعريف البيومترية.
- يقوم سيرفر الموقع تلقائياً بالاستعلام في قاعدة بيانات البطاقة الوطنية للتحقق من معلومات طالب السكن، مع طرح سؤال هل هو مستفيد من أي إعانة سكن أم لا.
- يتبع المتقدم إلى الخطوة التالية بعد التحقق من توافر الشروط.
- استكمال إدخال باقي البيانات المطلوبة.
- سداد كافة الرسوم المطلوبة للتسجيل.
- طباعة إيصال التسليم لملف “عدل 3”.
شروط التقديم في سكنات عدل 3
بعد أن تعرفنا على خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024، اليكم شروط التقديم في سكنات عدل 3:
- يجب على المتقدم للحصول على سكنات عدل 3 أن يكون من جنسية جزائرية.
- يتعين أن يتراوح دخله الشهري بين 24 ألف و108 ألف دينار.
- كما يتعين أن يكون المتقدم متزوجاً وأن لا يمتلك أي عقار سكني أو قطعة أرض صالحة للسكن.
- يجب عدم استفادته من أي برنامج دعم سكني حكومي سابقًا.
- من الشروط الأخرى، يجب على المتقدم تسديد القسط الأول الذي يعادل 25% من إجمالي قيمة السكن.
- يتعين عليه أيضًا تقديم أدلة تثبت قدرته المالية على تسديد الأقساط الشهرية.
- يتعين عدم تجاوز عمر المتقدم 70 عامًا، ويجب عليه سداد الأقساط الشهرية في فترة لا تتجاوز 25 عامًا.