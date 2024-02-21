تحميل هسةpdf.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يبحث عن الأخبار المتعلقة بها جانب كبير من المتقدمين للحصول عليها، وبالرغم من أنه لا يوجد أي أخبار عن أسماء المشمولين في الرعاية حتى الٱن، إلا إنه سوف يتم الإعلان قريبًا، على أن يكون قبل شهر رمضان، وذلك حتى يمكن للذين يتم اختيارهم الحصول على الدعم وشراء ما يحتاجونه قبل الشهر الكريم، ويمكننا التعرف على كل ما يتعلق بهذه الإعانة من خلال هذا الموضوع.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 سوف يكون في القريب العاجل، حيث قررت وزارة العمل في العراق بأن يتم الإعلان على الموقع الرسمي لها، وأيضًا من خلال منصة مظلتي، ويمكن للأشخاص الاستعلام عن المشمولين في هذه الإعانة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستعلم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص لـ “وزارة العمل والشئون العراقية”.

بعد ذلك سيطلب الموقع إدخال كود التحقق المرئي بدقة.

كذلك الضغط على “قسم الخدمات الإلكترونية”.

اختيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

تحديد رقم الوجبة التي من المفترض أنه يستعلم عنها.

في هذه الخطوة يتم ملء استمارة التقديم وكتابة البيانات الخاصة بالمتقدم بدقة.

اختيار صيغة pdf، وذلك حتى يمكن الحصول على الأسماء التي تم اختيارها.

شروط القبول في أسماء الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل في العراق بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على من يتم اختيارهم في الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة، وهي كالتالي: