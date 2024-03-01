عاجل.. طريقة نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 داخل العراق

نقدم لكم نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 داخل العراق، حيث قامت وزارة التعليم بالعراق من خلال بيان رسمي لها بالإعلان عن نقل طلاب المراحل المنتهية ( الثالث متوسط والسادس الاعدادي)، وسوف يتم ذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط يأتي هذا في إطار بدء استعداد الوزارة لتلقي الطلبات الخاصة بنقل الطلاب بين المدارس والمديريات التعليمية في كافة محافظات العراق، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في الأسطر التالية.

نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 داخل العراق

زاد البحث عن نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 داخل العراق خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن تغيير مناهج الصف الثالث متوسط حيث تم دمج مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن ضوابط وشروط نقل الطلاب الصف الثالث متوسط داخل العراق وهي على النحو التالي:

لا يسمح بنقل الطلبة المرحلة المسائية في المراحل المنتهية ( الثالث متوسط والسادس الإعدادي) من مختلف المديريات في جميع محافظات العراق إلى المديريات العامة للتربية في محافظات ( الأنبار، صلاح الدين، كركوك) إلا في حالة واحدة وهي كونهم من ساكني تلك المحافظات الثلاث.

لا يسمح بنقل الطلاب في المراحل المنتهية ( الثالث متوسط والسادس الإعدادي) من الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية.

كذلك لا يسمح بنقل طلبة الصفوف المنتهية بعد العطلة الربيعية.

آخر موعد يتم فيه نقل الطلاب سواء من الصفوف المنتهية أو غير المنتهية للنصف الأول من العام الدراسي هو يوم 30 نوفمبر من كل عام، وبعد هذا الموعد غير مسموح بالنقل مطلقًا.

ضوابط نقل الطلبة خارج العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن مجموعة من الضوابط لنقل الطلاب خارج العراق وهي على النحو التالي: