استقبل.. تردد قناة ماجد الجديد لعام 2024 على جميع الاقمار الصناعيه على النايل سات والعرب سات بجودة HD

قناة ماجد من أبرز القنوات الفضائية التي تميت نشأتها في دولة الإمارات عام 2015، وحظيت القناة على نجاح كبير من خلال ارتفاع نسبة المشاهدات العالية من قبل كافة المواطنين حول أنحاء العالم، لذلك تبحث الأمهات والآباء عن تردد قناة ماجد الجديد لعام 2024، حيث إن هذه القناة يعشقها جميع الأطفال حول العالم العربي لما تقدمه من محتوى مفيد يساعد على تنمية القدرات العقلية للأطفال.

تردد قناة ماجد الجديد لعام 2024

ارتفعت نسبة البحث عن تردد قناة ماجد الجديد في عام 2024، ذلك نوضح لكم خلال موقعنا تردد القناة كما يلي:

تردد قناة ماجد على قمر الصناعي نايل سات

تردد: 11411.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: آلي.

تردد قناة ماجد علي القمر الصناعي العرب

تردد القناة: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: آلي.

طريقة ضبط قناة ماجد الجديد 2024

يمكنك ضبط تردد قناة ماجد بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

من ريموت التحكم قم بالنقر على زر القائمة “Menu”.

قم بتحديد التثبيت الهوائي في صورة يدوية.

ثم قم في مدونة تردد القناة بمعدل الترميز والاستقطاب معامل تصحيح.

ثم اضغط على بحث، خلال لحظات من عملية البحث يتم تنزيل القناة على جهازك.

أفلام وبرامج قناة ماجد الجديد 2024

تتميز قناة ماجد بمحتوها المتميز من الابداع والتطوير العقلي، جيث أن قناة ماجد الجديد 2024 تبث لكافة الأعمار والمشاهدين كوكبة من برامج وأفلام الأطفال والتي تتمثل في الآتي: