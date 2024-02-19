“حرامي سرق لولو”.. التردد الجديد لقناة وناسه للاطفال2024 بجودة مرتفعه… يلا نزلها وفرح عيالك..!!
قناة وناسه للأطفال هي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال تهدف إلى توفير بيئة ترفيهية وتعليمية آمنة وممتعة لهم تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والعروض التي تناسب مختلف الفئات العمرية بما في ذلك الرسوم المتحركة والبرامج التعليمية والألعاب والمسابقات والأنشطة التفاعلية تركز قناة وناسه على تشجيع الأطفال على التعلم والإبداع وتطوير مهاراتهم بطريقة ممتعة ومحفزة كما تحرص القناة على تقديم محتوى مناسب وملائم من حيث القيم والمعايير لتنمية شخصيات الأطفال بشكل إيجابي لذلك في هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل والتردد الجديد لقناة وناسه وما هي الاشياء المميزة التي تقدمها القناة للاطفال.
تردد قناة وناسه الجديد
تعلن قناة وناسة الجديدة للأطفال في عام 2024 عن تغييرات هامة في بيانات البث حيث يأتي التردد الجديد للقناة على التردد 11470 بتقنية الاستقطاب العمودي ويتم تعيين معامل الترميز على 27500 كما يتم استقبال برامجنا الرائعة عبر القمر الصناعي النايل سات لتستمتعوا بمتعة الترفيه والتعلم معنا.
مميزات قناة وناسه
- محتوى متنوع ومسلي يتناسب مع فئة الأطفال ويحفزهم على التعلم والمشاركة الإبداعية.
- برامج تثقيفية تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال وتنمية قدراتهم الذهنية والجسدية.
- اهتمام بالقيم والأخلاق الإسلامية والاجتماعية من خلال البرامج والأناشيد التي تعزز هذه القيم.
- جودة عالية في الإنتاج واستخدام تقنيات حديثة لجذب انتباه الأطفال وتحفيزهم.
- توفير بيئة آمنة ومراقبة للأطفال لضمان مشاهدة محتوى مناسب لعمرهم دون تعرضهم لمحتوى غير مناسب.