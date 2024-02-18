باقي كام يوم على موعد بداية شهر رمضان 2024 + عبارات تهنئة للمسلمين

مع بداية شهر شعبان ويترقب المسلمين في كل مكان موعد شهر رمضان المبارك ويتساءل الكثير من المسلمين عن موعد بداية شهر رمضان 2024 وفي السطور القادمة سنعلن لكم عن موعد بداية شهر رمضان 2024 .

موعد بداية شهر رمضان 2024

ينتظر المسلمين فيكل بقاع الارض كبارا وصغارا شهر رمضان المبارك ويستعدوا لهذا الشهر من خلال شراء المواد الغذائية المناسبة والتمور وحتى زينة رمضان ليشعروا بالأجواء الرمضانية وفي كل دولة عربية يختلف الاحتفال بشهر رمضان عن الدولة الاخرى ، فتوجد مناطق تستعد بعمل موائد الرحمن لأخذ ثواب افطار الصائمين ومناطق اخرى بتزيين الشوارع وتعليق الفوانيس لإدخال الفرحة على قلوب الاطفال وكل هذا لا مانع منه شرعا ولكن لا يجب ان يكون جل اهتمامنا عن هذا فقط ولكن يجب الاستعداد لشهر رمضان المبارك نفسيا و دينيا ومن المرتقب ان يكون شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس المقبل 2024 وهذا ما ستعلنه دار الافتاء حسب رؤية هلال شهر شعبان

الاجتهاد في شعبان سبيل الفوز في رمضان

كما قلنا سابقا انه يجب الاستعداد بالإيمان والاعمال الصالحة في شهر شعبان لنفوز بشهر رمضان ومن الاعمال المستحبة التي يجب عملها والاستمرار عليها في شهر شعبان ما يلي :

1-المحافظة على الصلوات في اوقاتها والمحافظة على النوافل .

2-المحافظة على قراءة القرآن ومحاولة ختمه قبل شهر رمضان .

3-المحافظة على الصيام في شهر شعبان كما كان يفعل النبي –صلى الله عليه وسلم- .

4-الاكثار من الاستغفار .