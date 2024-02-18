كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 “أخر وجبة شهر فبراير” .. عموم العراق

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية شهدت المحركات البحثية إقبالا كثيفا في الفترة الأخيرة، حيث تسابق الكثيرون للبحث عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة وموعد صرف الدعم، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تلقت الاف الطلبات من المواطنين، تلك الطلبات التي تخضع حاليا لعمليات فحص دقيقة ومراجعة شاملة من قبل الجهات المختصة، يتعين على هذه الجهات التحقق مما إذا كانت الشروط قد تم تحقيقها، وما إذا كانت المتقدمين يستحقون الحصول على الدعم المنشود.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة إلى توفير دعم فعال للفئات المحدودة الدخل، وسط تزايد التحديات الاقتصادية، تتجه الحكومة نحو تخصيص مبالغ ضخمة لبرنامج الرعاية الاجتماعية بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

للاستفادة من خدمة “مظلتي الإلكترونية”، يجب اتباع الخطوات التالية:

· قم بفتح موقع “مظلتي الإلكترونية“.

· سجل الدخول إلى الحساب الخاص بك على الموقع.

· بعد الدخول، قد يطلب منك إدخال الرقم المرئي الذي يتم إرساله إلى هاتفك المحمول كرسالة نصية اكتب هذا الرقم في المكان المخصص.

· اختر قسم “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

· حدد رقم الوجبة التي ترغب في الاطلاع على أسمائها، ثم ادخل اسم المحافظة التابعة لها.

· قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة في الأماكن المخصصة لها.

· اضغط على أيقونة “تحميل الكشوفات” لتنزيلها بصيغة PDF.

· بعد تحميل الكشوفات، قم بالبحث عن اسمك في الوثيقة المحملة للتحقق مما إذا كنت مشمولا بالرعاية الاجتماعية أم لا.

الأوراق المطلوبة للتقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية

لإكمال طلب الاستفادة من الوجبة الاخيرة للرعاية الاجتماعية، يجب تقديم الوثائق التالية:

صورة سارية من بطاقة الهوية الوطنية للفرد المتقدم.

نسخة من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة.

نسخة من وثيقة تثبت قيمة الراتب التي يتقاضاها الفرد من جهة العمل.

شهادات الميلاد الخاصة بكل فرد من أفراد العائلة.

صورة من البطاقة السكنية.

يرجى التأكد من تقديم الوثائق كاملة وبشكل صحيح لضمان سرعة معالجة الطلب وتسهيل عملية الاستفادة من الدعم المقدم.