بالرغم من التنافس الشديد في السوق، إلا أنه يمكن العثور على أفضل الأسعار في المتاجر المختلفة، لذلك يجب عليك التوجه إلى أفضل مصدر لشراء كحك العبد وغيره من الحلويات المفضلة لديك، يقدم حلواني العبد مجموعة متنوعة من المنتجات بأشكال وأنواع مختلفة، نقدم لكم اليوم أسعار كحك العبد في عيد الفطر المبارك 2023 وقائمة أسعار كحك وبسكويت وبيتي فور العبد، وكافة التفاصيل، تابعونا.

أسعار كحك العبد في عيد الفطر المبارك 2023 وقائمة أسعار كحك وبسكويت وبيتي فور العبد

يسعى من يحب الحلويات إلى تقديم مجموعة متنوعة من علب الحلوى بأحجام مختلفة، لتناسب كافة الميزانيات. كما يهتم بإرضاء جميع الأذواق وجذبها، كما يُمكنه تحقيق ميزة تنافسية في السعر، إذ أن شراء الحلويات مثل الكعك والبسكويت وغيرها لا يتأهل فقط للاستهلاك بل هي من أشهر الهدايا المفضلة في المناسبات كالعيد لذلك، تحرص شركة العبد للحلويات على توفير علب جاهزة فاخرة بجودة عالية شاملة لجميع أشكال الحلوى.

أسعار كحك العيد في حلويات العبد 2023

يتكلف شراء كيلوغرام من الكعكة العادية مبلغ 135 جنيهًا، بجانب ذلك

سعر كيلو الكحك مع الحليب 135 جنيهًا. تكلف العجمية 135 جنيهًا لكل كيلوغرام من الكحك. يعادل 180 جنيهًا كيلوغرام الجوز. كيلو كحك الفستق 200 جنيه. كيلوغرام واحد من الغريبة يساوي 180 جنيه. وزن 120 جنيهًا يعادل كيلو واحد من البسكويت بنكهات مختلفة، مثل البرتقال والجوز الهند والشوكولاتة. يزن 120 جنيهاً كيلوغرام واحد من البسكويت المختلط.

أسعار علب حلويات العبد

صندوق “بيتي فور” للشوكولاتة الخالية من الإضافات 1 كيلوغرام متاح بـ 150 جنيها، كما تتوفر الأسعار التالية

علبة من الحك المشكل، 1 كجم، 135 جنيه.

كما أن علبة كحك مشكل 1.5 كيلو 180 جنيه.

كيك مشكل، 2 كجم، 240 جنيه.

كما أن علبة كحك مشكلة، 3 كيلو، 360 قطعة.

علبة مشكل 1 كجم بسعر 170 جنيه.

18 كوكيز عادي.

16 قطعة كحك سادة.

14 قطعة بيتي فور.

علبة مشكل 2 كجم بسعر 340 جنيه.

إليكم محتويات و أسعار كحك العبد

36 قطعة بسكويت سادة.

18 قطعة غريبة.

28 قطعة بيتي فور.

15 قطعة بسكويت بقطع الشكولاتة.

قدمنا لكم أسعار كحك العبد في عيد الفطر المبارك 2023 وقائمة أسعار كحك وبسكويت وبيتي فور العبد، حيث يعد محل حلواني العبد واحدًا من أبرز المتاجر المصرية، حيث يمكن التمتع بتذوّق الحلويات اللذيذة بأفضل الأسعار.