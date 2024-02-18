وصل لـ 100 جنية ! نصيب الفرد على التموين 2024 شهر مارس بمناسبة رمضان

بعد وجود بعض الاخبار عن وجود منحة المئة جنيه لحاملي البطاقات التموينية في مصر يبحث العديد من المواطنين في مصر ممن يحملون البطاقات التموينية عن نصيب الفرد على التموين 2024 بعد الزيادة ومن المعلن عنه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية ان عدد الحاصلين على السلع التموينية عن طريق البطاقات التموينية وصل الى 21 مليون بطاقة تموينية وفيما يلي سنوضح لكم نصيب الفرد على التموين 2024 بعد الاخبار عن وجود زيادة على نصيب الفرد من التموين فتابعوا معنا .

نصيب الفرد على التموين 2024

وقد نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وجود اي زيادات على نصيب الفرد من التموين ، حيث تداولت بعض الاخبار عن وجود زيادات لنصيب الفرد من التموين مع دخول شهر رمضان وفي ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة والصعبة التي تواجه المواطنين في مصر يسعى المواطنين في زيادة نصيب الفرد على التموين .

سعر السلع التموينية 2024

جاء اسعار السلع التموينية التي يحصل عليها المواطنين في مصر والذين يمتلكون بطاقات تموينية كالتالي :

جاء سعر السلع التموينية الخاصة بالأكل كالتالي :

-جاء سعر السكر المعبأ كيلو جرام بسعر 12,60 جنيه .

-جاء سعر الزيت المعبأ 800 مللي بسعر 30 جنيه مصري .

-جاء سعر مرقة الدجاج بسعر 6 جنيهات .

-جاء سعر مكرونة 800 جم بسعر 14 جنيه .

-جاء سعر كيلو دقيق معبأ بسعر 18 جنيه .

-جاء سعر الفول المعبأ حجم 500 جرام بسعر 9 جنيهات.