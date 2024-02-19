نزلها لأطفالك… تردد قناة ماجد الجديد 2024 للأطفال على النايل سات وعرب سات وأهم برامج القناة

يرغب العديد من الآباء في البحث عن قناة ممتعة لأطفالهم ومنها تردد قناة ماجد وهي قناة تعليمية أي قناة تجمع بين الترفيه والتعليم وأيضا مجانية من أهم القنوات التي تمتاز بهذه الميزة هي قناة ماجد، إن قناة ماجد هي قناة عربية إماراتية تابعة لشركة أبو ظبي مقرها الرئيسي هو دولة الإمارات العربية المتحدة وقد تم تأسيسها عام ٢٠٠٥ بهدف تقديم محتوى للأطفال يعمل على تنمية وتطوير مهاراتهم وأفكارهم من خلال برامج الترفيه والكرتون وكذلك الأناشيد والأغاني الموسيقية والدينية لمختلف الفئات العمرية

تردد قناة ماجد 2024 نايل سات

قامت إدارة قناة ماجد بتغيير تردد القناة من أجل تحسين جودة البث لتقديم محتوى يرضى الآباء ويحقق مشاهدة ممتعة للأطفال وإليكم تردد هذه القناة عبر القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 11411

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ماجد 2024 عرب سات

تردد القناة: 11804

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

ضبط تردد قناة ماجد على جهاز الاستقبال

هناك بعض الخطوات الواجب اتباعها لتثبيت القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك وهي كالتالي:

استعمل جهاز الريموت في الدخول إلى القائمة الرئيسية.

اختر الضبط ثم التركيب.

اختر القمر الصناعي سواء نايل سات أو عَرب سات.

ادخل كافة البيانات الخاصة بالقناة مثل تردد القناة وهكذا.

اضغط على البحث وانتظر قليلا حتى تظهر لك القناة.

اضغط على كلمة حفظ.

برامج قناة ماجد

برنامج أصغر رجل في العالم.

القوة الصغيرة.

نينجا الفواكه.

مملكة الحيوانات.

البومة والأصدقاء.

مسلسل أمونة.

مغامرات فطين.

مسلسل فندق بصل وفلفل.

مسلسل زكية الذكية.

أشهر الشخصيات على قناة ماجد