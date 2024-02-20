مسلسلات على مدار اليوم..تردد قناة سلطانة دراما 2024 على النايل سات

تردد قناة سلطانة دراما 2024 من أهم الترددات التي زاد البحث عنها خلال الآونة الأخيرة من قبل كل محبي وعشان الأعمال الدرامية، ولم يقتصر محتوى قناة سلطانة على الأعمال الدرامية فقط بل يتم تقديم عدد كبير من الأفلام السينمائية، والذي ميز القناة عن باقي قنوات الأفلام هو عرض القناة للأفلام الحديثة التي تعرض في قاعات السينما وفيما يلي نتعرف على تردد القناة على النايل سات.

تردد قناة سلطانة دراما 2024

استطاعت قناة سلطانة أن تجذب انتباه ملايين المشاهدين من كل الدول خلال فترة قصيرة فقط، وبذلك كونت قاعدة جماهيرية من جميع الفئات الأطفال والشباب والكبار حيث يجد كل منهم ما يتمنى مشاهدته على شاشة سلطانة، وبالتالي أصبح تردد قناة سلطانة دراما من المواضيع المهمة في الأيام الخالية خاصة بعد التحديث، ويمكن تحميل القناة على جهاز الإستقبال ومشاهدة بعد ضبط التردد التالي.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10815.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

طريقة ضبط قناة سلطانة دراما 2024

بعد معرفة التردد الجديد لقناة سلطانة يجب أن يتم تنفيذ عدة خطوات متتالية لتحميل القناة على الريسيفر، وهي خطوات بسيطة وسهلة وتتم باستخدام الريموت الخاص بكل جهاز كما يلي.