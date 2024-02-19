“سلي أطفالك بدون انقطاع” تردد قناة توم وجيري 2024 TOM and JERRY عبر النايل سات وعرب سات واتفرج على مغامرات القط والفأر

تردد قناة توم وجيري 2024 تعد قناة توم وجيري للأطفال هي الأكثر شهرة في الوطن العربي، فهي لا تقدم فقط برامج ترفيهية بل عالم كامل يحمل المعرفة والحياة، تتميز هذه القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية الممتعة والأفلام التعليمية المثيرة التي تحمل في قصصها مغامرات مثيرة ودروس تعليمية تجذب اهتمام الصغار والكبار على حد سواء، وسنتابع معكم عبر موقعنا “البديل” التردد الجديد لقناة توم وجيري 2024 عبر النايل سات وعرب سات لتتمكنوا من مشاهدة محتوى القناة بدون انقطاع أو تشفير.

تردد قناة توم وجيري 2024

نجحت قناة توم وجيري في جذب عدد كبير من المشاهدين نظراً لعرضها الفيلم الكرتوني الشهير فيلم توم وجيري الذي يحبه الكبار والصغار، بالإضافة إلى جودة عالية في الصوت والصورة وعدم وجود انقطاع في البث وهي تعتبر واحدة من القنوات المفضلة لدى الأطفال بمختلف الأعمار، حيث تقدم محتوى رائع وشيق على مدار اليوم.

وتقدم قناة توم وجيري المعرفة للأطفال بشكل كوميدي، بالغضافة إلى بثها لعدد من الأغاني التعليمية والترفيهية التي تعتمد على الرسوم المتحركة لجذب انتباه الصغار.

تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024

يعد تردد قناة توم وجيري 2024 واحد من الترددات الأكثر شهرة في الفترة الأخيرة، وللاستمتاع بمشاهدة الأفلام الكرتونية المميزة والشيقة اضبط أجهزة استقبالكم لى الترددات الآتية:-

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة: SD.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات