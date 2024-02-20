الحكومة هتعملها ولا إيه..حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان والعودة للتوقيت الصيفي

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان، باقتراب شهر رمضان الكريم لعام 1445 هـ، يتساءل المواطنون في مصر عن حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان لعام 2024 وتغيير الساعة، يُعتبر التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي فرصة للاستفادة من ساعات النهار الزائدة خلال شهر رمضان، انسجامًا مع جهود الحكومة لتقليل الضغط على شبكة الكهرباء وتوفير الطاقة، وقد حددت الحكومة المصرية مواعيد بدء وانتهاء التوقيت الصيفي والشتوي في العام الماضي.

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان

وفقًا لرئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيبدأ شهر رمضان لعام 2024 في 11 مارس، وسيتم الإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان في 10 مارس، وسيكون شهر شعبان 29 يومًا، لذلك سيكون أول أيام شهر رمضان في 11 مارس.

بناءً على هذه المعلومات، من المتوقع أن يبدأ التوقيت الصيفي في مصر لعام 2024 بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر أيضًا، حيث سيبدأ في 29 أبريل 2024، وبالتالي فإن الشهر الكريم لن يتأثر بتلك التغييرات، وستظل الساعة مضبوطة وفقًا للتوقيت الصيفي المعتاد في مصر قبل بدء شهر رمضان.

لم يتم الإعلان بعد عن موعد إلغاء التوقيت الصيفي وتغيير الساعة في مصر لعام 2024، يعتاد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر في أواخر أكتوبر، لذا من الضروري متابعة الإعلانات الرسمية والتحديثات للمعرفة الدقيقة حول هذا الأمر، يجب الاحتفاظ بالمعرفة بالتوقيت الصحيح وتغيير الساعة وفقًا لتوجيهات الحكومة والإعلانات الرسمية.

موعد عودة التوقيت الصيفي

وبحسب الإعلان، سيتم تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 في مصر يوم الجمعة 29 أبريل، الساعة 12:00 صباحًا، وعلى المواطنين تأخير الساعة بـ 60 دقيقة حين تصل إلى منتصف الليل، فيجب ضبطها على الساعة 11:00 مساءً يوم الخميس، ومن الجدير بالذكر أن الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت ستقوم بتحديث التوقيت تلقائيًا، مما يلغي الحاجة لتعديل الساعة يدويًا.