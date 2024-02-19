وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين .. زيادة جديدة تفرح جميع المستفيدين

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين، أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة ملموسة في رواتب التقاعد، حيث من المقرر أن تصل هذه الزيادة إلى 100 ألف دينار عراقي على الأكثر، وهذا الإعلان أثار اهتمام الكثيرين في العراق الذين يتساءلون عن كيفية صرف هذه الزيادة، و لتوضيح الأمور، حددت وزارة المالية العراقية شروطا يجب توفرها للمتقاعد ليتمكن من الاستفادة من هذه الزيادة، وسنقوم في هذا المقال بتقديم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، فتابعونا.

شروط التقدم بطلب للحصول على رواتب المتقاعدين

توجد بعض الشروط الأساسية التي يجب اتباعها لتقديم طلب رواتب المتقاعدين في العراق، وتشمل ما يلي.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

ينبغي أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق وليس خارج البلاد.

يجب على المتقاعد أن يكون قد أمضى في خدمة وظيفته لمدة لا تقل عن 20 عاما.

يجب ألا يقل عمر المتقاعد عن 60 عاما.

يجب على المتقاعد أن يمتلك حسابًا بنكيًا لتحويل رواتبه عليه.

احسب راتبك بعد الزيادة في رواتب المتقاعدين في العراق

بعد تنفيذ الزيادة الأخيرة التي تبلغ قيمتها حوالي 100 ألف دينار عراقي، يمكن معرفة الرواتب الجديدة للمتقاعدين على النحو التالي.

للمواطنين الذين يتقاضون راتباً يبلغ حوالي 700 ألف دينار، ستزيد رواتبهم إلى حوالي 800 ألف دينار عراقي.

أما للمواطنين الذين يتقاضون رواتب تقدر بنحو 600 ألف دينار، ستزيد رواتبهم بمقدار 100 ألف دينار عراقي، ليصبح مجموع رواتبهم بعد الزيادة حوالي 700 ألف دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن الزيادة الخاصة برواتب التقاعد

للحصول على معلومات حول الزيادة في الرواتب، يجب اتباع الخطوات التالية.