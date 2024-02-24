لو مستني الساعة تتغير في رمضان شوف موعد عودة التوقيت الصيفي 2024 وبداية تأخير الساعة

موعد عودة التوقيت الصيفي قررت الحكومة بشكل رسمي موعد عودة التوقيت الصيفي، ستتقدم الساعة 60 دقيقة، ويستفسر الناس حول ميعاد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2024، وذلك مع اقتراب الموعد المعتاد للانتقال من التوقيت الشتوي الذي يُطبق حاليًا، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء سامح الخشن أن العودة إلى التوقيت الشتوي ستكون بتأخير الساعة 60 دقيقة استنادًا إلى قانون رقم 24 لسنة 2023، وفيما يلي سنعرض كافة تفاصيل القرار والقانون الصيفي الجديد.

موعد عودة التوقيت الصيفي

يجري العمل حاليًا وفقًا لنظام التوقيت الشتوي في كافة محافظات الدولة، إذ تم اعتماد هذا النظام ابتداءً من الجمعة الأخيرة لشهر أكتوبر لعام 2023، ومن المقرر أن يستمر تطبيقه حتى نهاية يوم الخميس في الأسبوع الأخير لشهر أبريل من العام 2024.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه الذي عقد بتاريخ الأول من مارس لعام 2023، مشروع قرار يقضي بإعادة تفعيل العمل بنظام الساعة الصيفية.

جاء في متن مشروع القرار ما يلي: “ابتداءً من الجمعة الأخيرة في شهر إبريل وحتى انتهاء الخميس الأخير في شهر أكتوبر من كل سنة، تُحدد الساعة الرسمية في الجمهورية العربية المصرية بأن تكون متقدمة ساعة واحدة عن التوقيت العادي المعمول به”.

وفقًا للقرار المتخذ، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي ابتداءً من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل ويستمر حتى آخر خميس في شهر أكتوبر من كل عام.

صرح مجلس الوزراء بأن قراره جاء استنادًا للتحديات والمتغيرات الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليًا، ويهدف عبر هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في كافة المحافظات.