حياتك هتتغير تماماً لو ليك نصيب.. خطوات الاشتراك في مسابقة دخون الاماراتية 2024

يمكنك معرفة خطوات الاشتراك في مسابقة دخون الاماراتية 2024، للمشاركة في مسابقة دُخُون الإماراتية ٢٠٢٤، يقدم الموقع رابط التسجيل الخاص بالمسابقة، والتي تم إطلاقها مؤخرا، يسعى الآلاف للتسجيل في هذه المسابقة بهدف الفوز بالجوائز الرائعة التي قدمتها إدارة المسابقة، من بينها جوائز مثل جهاز آيفون، أو سيارة مرسيدس، أو مبالغ مالية ضخمة يمكنكم الاشتراك في المسابقة من خلال اتباع الخطوات المحددة.

رابط التسجيل في مسابقة دخون الاماراتية 2024

الآن بإمكانكم الانضمام إلى مسابقة دُخُون الإماراتية ٢٠٢٤ وتقديم بياناتكم في خطوات سهلة لتكونوا جزءا من المشاركين الذين لديهم فرصة للفوز بالجوائز القيمة كل ما عليكم فعله هو.

يجب الوصول إلى الموقع الرسمي لمسابقة دُخُون الإماراتية من هنآ .

. ثم النقر على زر “تسجيل الدخول”.

ثم إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

ثم إدخال رقم الفاتورة ورقم الهاتف.

بعد التحقق من صحة البيانات، النقر على زر “إرسال الطلب”.

سيتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة، وسيتم إرسال رسالة نصية لتأكيد استلامها.

شروط الاشتراك في مسابقة دخون الاماراتية 2024

الجنسية الإماراتية هي شرط أساسي للمشاركة. يجب نشر هاشتاج “#مهرجان_دخون_الإمارات” على منصات التواصل الاجتماعي. يتطلب التسجيل إرفاق إيصال المشتريات للتدقيق. يجب تجاوز قيمة الفاتورة الحد الأدنى للمبيعات المطلوبة. يجب الموافقة على جميع الأحكام والشروط المعتمدة من قبل الجهة المنظمة للمسابقة. يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا. ستُراجع البيانات التي تم تقديمها قبل إرسالها للجنة التحكيم، وستُعلم بموافقة أو رفض مشاركتك في المسابقة، يعتبر “دخون الإماراتية” واحدة من أبرز الشركات في صناعة البخور والعطور.

يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للشركة للتسجيل في مسابقة دخون الإماراتية ٢٠٢٤، ومن خلال اتباع الخطوات المذكورة أعلاه، ستحصلون على فرصة للفوز بجوائز قيمة مثل الآيفون وسيارة مرسيدس.