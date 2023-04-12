 Link.. استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة ال9 العراق من خلال موقع وزارة العمل

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية العراق بالاعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة وفقا لعام 2023 ميلاديا، وتعتبر هذه الوجبة من أهم الخدمات التي تقوم بتقديمها الحكومة العراقية لكل الفئات المستحقة لمساعدتهم في مواكبة تحديات الحياة الاقتصادية ومن أهم الفئات التي تحصل عليها الايتام والارامل والمطلقات وذوي الإعاقة والمسنين والمرضى.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تسعى جمهورية العراق بشكل دائم إلى تقديم الدعم والمساعدة المالية لكل الفئات المستحقة في العراق وخاصة محدودي الدخل والأيتام والمسنين من توفير حياة كريمة لهم وتيسير سبل الحياة عليهم ليعيشوا في حياة امنة خالية من الجوع والفقر ومن اهم الفئات التي تستحق الدعم فئة الأرامل وكبار السن والمرضي والمطلقات في مختلف أطراف العراق.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يسعى معظم سكان العراق الى معرفة طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من أجل الاستفادة بجميع الخدمات التي تقدمها جمهورية العراق من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية وتتم عملية الاستعلام من خلال اتباع النقاط التالية بالترتيب:

إفتح الموقع الرسمي لوزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول إلى الموقع.

اكتب المعلومات المطلوبة.

انقر على أيقونة الإستعلام عن اسماء المشمولين.

اكتب رقم الهاتف المحمول.

اكتب الاسم رباعي.

اكتب رقم الهوية ويجب أن تكون الهوية سارية المفعول.

انقر على ايقونة استعلام لاتمام العملية

تعرض امامك جميع المعلومات الخاصة بالاسماء.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية بالعراق

حددت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق بعض الشروط التي يستطيع بموجبها أي فرد الاستفادة من الرعاية الاجتماعية والتقديم عليها وكان من أهم هذه الشروط ان يكون الفرد المتقدم عراقي الجنسية أي من أب وأم عراقيين، ان لا يقل عدد الافراد في الاسرة المقدمة بدعم عن 4 افراد، أن يزيد عمر الفرد المتقدم للدعم عن 18 عاما يشترط أن لا يقل عمر المتقدم من النساء عن 15 عاما ولا يزيد عن 55 عام، ان يكون الفرد المقدم مستحق للدعم ومن فئة محدودي الدخل.