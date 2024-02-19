الكل مقبول قبل رمضان “خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024” .. الحق ضيف العيلة

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة كيفية إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين لعام 2024 ويأتي هذا الاهتمام في ظل إعلان وزارة التموين عن فتح باب استقبال طلبات الإضافة في مكاتب التموين المصري.

خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين

1. الدخول إلى موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية: قم بزيارة الموقع الرسمي للوزارة وانتقل إلى قسم إدارة دعم مصر. 2. إدخال رقم البطاقة التموينية: قم بإدخال رقم البطاقة التموينية في المكان المخصص له على الموقع. 3. فتح حساب جديد: انقر على زر “فتح حساب جديد” للبدء في عملية إضافة المواليد الجديدة. 4. اختيار خدمة تقديم الطعام: بمجرد فتح الحساب، انتقل لخيار “خدمات تقديم الطعام” المتاحة. 5. إدخال بيانات الأم: قم بكتابة اسم الأم في الحقل المخصص له على الصفحة. 6. إضافة المواليد الجديدة: انقر على المربع المخصص لإضافة أفراد العائلة غير المسجلين في البطاقة التموينية لعام 2024. 7. تسجيل بيانات المولود الجديد: قم بتسجيل اسم المولود الجديد وأي معلومات أخرى مطلوبة والتي يجب أن تكون متوافقة مع البيانات المطلوبة للتسجيل على البطاقة.

الفئات المستهدفة التي تستحق الإضافة