أعلنت منصة مظلتي عن قائمة المستفيدين من الدعم الاجتماعي للفترة التاسعة لعام 2023، يُعَدُّ هذا البرنامج واحدًا من أساسيات البرامج الاجتماعية، التي تقدِّمهَا الحكومة العراقية لرعايَتِهَا، وذلك لنصْرف مساندةٍ للمحتاجين على التأقلم في المعيشة خلال ظروف حياتيَّة صعبة، يتضمن البرنامج تقديم مجموعة كبيرة من الدعم، نقدم لكم اليوم رابط منصة مظلتي الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة 2023، وكافة التفاصيل، تابعونا.

منصة مظلتي الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة 2023

تسعى منصة مظلتي إلى تقديم الدعم المادي الشهري للأسر المحتاجة والأشد فقرًا، مع وفرة المساعدات الطبية، والغذائية، وكذلك السمنية والتعليمية، كما تُقَدِّمُ برامجًا تدريبية لمواجهة احتياجاتهم بشرط استيفاء الأهلية.

تسهم هذه المنصة في تقديم فرص عديدة للتوظيف، إلى جانب توفير الفرص للطبقات الفقيرة المستهدفة لتحسين مستوى الحياة والعيش بكرامة في بلد العراق.

الشروط الخاصة بمنصة مظلتي

الخدمات والدعم المتاح للمستفيدين من برنامج مظلتي العراقي، يتضمن ذلك توفير حلول الإيواء والغذاء والرعاية الصحية، بالإضافة إلى شهادات تدريبية وأدوات عمل لتسهيل دخول سوق العمل، من الضروري على جميع الأفراد والأسر أن يلتزموا بالشروط المطلوبة للحصول على الخدمات التي تقدم. المنصة، ومن أهم تلك الشروط الآتي

ينبغي للأفراد أو العائلات الراغبة في الحصول على المساعدات أن يحملوا الجنسية العراقية، وكذلك يجب أن يكونوا مقيمين دائمين في البلاد.

يجب عدم منح أي مزايا للفرد المدعي في مسألة التأمين أو الملكية.

يجب أن يكون عمر الفرد الذي يتم ترشيحه لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

يجب أن يتكون عدد الأشخاص في الأسرة التي تطلب المساعدة من المنصة من 4 أفراد على الأقل.

كيفية الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

يجب عليك اتباع مجموعة من الخطوات للاستعلام عن أسماء المستحقين لتلك المساعدات، وتشمل هذه الخطوات ما يلي

يجب أولاً عليك الدخول إلى موقع منصة مظلتي. يجب النقر على “التحقق من الرعاية الصحية”. يتعين عليك تحديد الوجبة التي ترغب في الاستفسار عنها. اختار أسماء المشمولين وقم بالضغط عليها. من ثم، يتم إدخال جميع المعلومات المطلوبة لإجراء الاستعلام. انقر على زر “التحقق”. ثم انتظر ظهور النتيجة.

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