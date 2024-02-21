ملك الدراما يعود بمسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024..تعرف على القصة وطاقم العمل

مسلسل عتبات البهجة يواصل فريق عمل مسلسل عتبات البهجة استعداداتهم للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل عام 2024، وتتضمن هذه الاستعدادات جلسات عمل مكثفة بين الفنان الكبير يحيى الفخراني والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة، لإنجاز التحضيرات وتحديد أبطال المسلسل الذي يحمل اسم “عتبات البهجة”، وهو مستوحى من رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وتمت كتابة السيناريو والحوار بواسطة مدحت العدل، وهو من إنتاج شركة العدل جروب تحت إشراف المنتج جمال العدل، لذا سنقوم في السطور القادمة بتوفير كافة المعلومات المعلنة عنها من قِبل صناع العمل.

تفاصيل اللحظات الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة

يتوقع المخرج مجدي أبو عميرة انتهاء الكاتب والسيناريست مدحت العدل من كتابة حلقات المسلسل قريبًا ليتمكن من البدء في استعراض أماكن التصوير المختلفة بغرض الاستعداد لبدء التصوير، ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل.

تفاصيل شخصية الفنان يحيى الفخراني في المسلسل التلفزيوني “عتبات البهجة”

يجسد النجم يحيى الفخراني في مسلسل “عتبات البهجة” شخصًا يتجاوز الخمسين من عمره، توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش وحيدًا، ورغم أن لديه ابن في الجامعة، إلا أنه ليس مهتمًا بوالده، وابنته المتزوجة لا تسأل عنه، في زمن تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الأباء والأبناء.