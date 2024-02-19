بشرى سارة للجميع “موعد صرف معاشات مارس 2024” + قيمة الزيادة الرمضانية الجديدة

موعد صرف معاشات مارس 2024 يترقب عدد كبير من المواطنين موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، والتي تشهد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة اجتماعية عاجلة.

موعد صرف معاشات مارس 2024

يُنتظر من عدد كبير من المواطنين موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 قبل شهر رمضان الكريم، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، حيث يُصرف المعاش دائمًا في اليوم الأول من كل شهر لأصحاب المعاشات المحولة على البريد والبنوك، وتشهد معاشات مارس 2024 تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة اجتماعية عاجلة، وتتضمن الزيادة 15% لـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

زيادة المعاشات الجديدة تشمل أيضًا 15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليار جنيه، مما يجعل الزيادة الإجمالية خلال العام 55% من قيمة المعاش، ويمكن صرف معاشات مارس 2024 من خلال عدة طرق متاحة، منها البريد المصري، ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM، فروع بنك ناصر الاجتماعي، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش، البنوك التجارية، ومنافذ شركة فورى.

للاستعلام عن زيادة المعاش، يمكن لأصحاب المعاشات زيارة الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية واتباع الخطوات المطلوبة، حيث يتم الزيادة السنوية في المعاشات في اليوم 30 يونيو من كل عام وصرفها اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تصل إلى 15% كحد أقصى، وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.